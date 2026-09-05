مسجل باسمه واقعتا ميلاد.. الداخلية تكشف تفاصيل اكتشاف شخص وفاته بسجل مدنى بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من عدم تمكنه من استخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة به لوجود بلاغ بوفاته بالمنوفية.





بالفحص، أمكن التوصل للشاكى، مقيم بدائرة مركز شرطة السادات، وبسؤاله أفاد بمضمون شكواه، وتبين وجود واقعتى ميلاد مسجلتين ببياناته بنطاق دائرتى مركز شرطة “كوم حمادة، والسادات”، وقيام والده عام 2003 بالتوجه لمكتب الصحة بدائرة مركز كوم حمادة، وأبلغ عن واقعة وفاة باسم نجله لإلغاء قيد الميلاد المكرر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفحص موقفه، وتم التواصل معه وإفهامه طبيعة الموقف، وتسليمه بطاقة الرقم القومى الجديدة الخاصة به.