كيف تضغط واشنطن على طهران؟.. أستاذ علوم سياسية يوضح

تسعى واشنطن إلى عزل إيران، عن المجتمع الدولي وشركائها التجاريين، وقطع شرايين التمويل عنها عبر التضييق على صادراتها النفطية والبتروكيماوية، وذلك وفقًا لتقديرات الخبراء السياسيين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد شنيكات، أستاذ العلوم السياسية، أن الولايات المتحدة تعمل بأقصى طاقتها لمحاولة عزل إيران كليًا عن المجتمع الدولي وعن شركائها التجاريين، من خلال التضييق على علاقاتها بالدول الخارجية، سواء عبر العراق أو تركيا أو البحر، إلى جانب فرض حصار محكم وخانق على طهران.

قطع شرايين التمويل

وأوضح «شنيكات»، خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن واشنطن تسعى بشكل دؤوب إلى الضغط على إيران وقطع شرايين التمويل المالي عنها، مشيرًا إلى أن إيران، عندما تريد الحصول على الدولار، يجب عليها تصدير منتجاتها، إذ لا توجد دولة تمنح دولارات مجانًا لدولة أخرى.

وأضاف أن التجارة، سواء عبر البتروكيماويات أو النفط، من بين المجالات التي تسعى الولايات المتحدة إلى إغلاقها بشكل نهائي، في إطار سياسة الضغط على الاقتصاد الإيراني.

الاعتماد على الذات

وأشار إلى أن إيران أمام أكثر من خيار في ظل هذا الوضع، يأتي في مقدمتها ما يُعرف بسياسة الاعتماد على الذات، موضحًا أن طهران تحاول الاستمرار في ظل هذه الظروف بالاعتماد على الأدوات المحلية، وترشيد الاستهلاك، وتبني سياسات اقتصادية ومالية جديدة تعتمد على إدارة فعالة لمواردها الداخلية، بعيدًا عن التدخل الخارجي أو أي مساعدة خارجية.