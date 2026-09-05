التلفزيون الإيراني: الولايات المتحدة هاجمت 3 ناقلات نفط في الخليج وبحر عمان

أفاد التلفزيون الإيراني، السبت، بأن الولايات المتحدة هاجمت ثلاث ناقلات نفط إيرانية في مياه الخليج وبحر عمان، في تطور جديد ينذر بتصعيد خطير بين طهران وواشنطن.

وقال التلفزيون إن إحدى الناقلات تعرضت لهجوم في محيط جزيرة خارك، دون تسجيل خسائر بشرية، بينما استهدفت الهجمات الأمريكية، وفق الرواية الإيرانية، ناقلتين في منطقة جاسك.

وأضاف أن إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا للهجوم في جاسك كانت فارغة، في حين كانت الناقلة الثانية محملة بالنفط، مشيرًا إلى أن الهجمات طالت ناقلات إيرانية في مناطق بحرية استراتيجية تشهد حركة نشطة لناقلات النفط.

وأعلن الجيش الأمريكي تدمير ثلاث ناقلات نفط إيرانية، بينها ناقلتا الخام «كيلو» و«ستارك 1»، في تصعيد عسكري واقتصادي جديد ضد طهران، مؤكدًا أن العمليات جاءت عقب إطلاق إيران صواريخ باتجاه سفينتين حربيتين أميركيتين.

وقال الجيش الأمريكي إن قواته دمرت بالكامل ناقلة النفط الخام الإيرانية «كيلو»، كما استهدفت ناقلة «ستارك 1» قرب منطقة جاسك، مشيرًا إلى أن الناقلات المستهدفة مرتبطة بشبكة سرية تدر مليارات الدولارات وتستخدم لتمويل الحرس الثوري الإيراني.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الأمريكي أن حاملة طائرات أمريكية تمكنت من تفادي عدة هجمات إيرانية وصفها بأنها «غير مبررة»، مؤكدًا أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ إجراءات إضافية ردًا على أي استهداف لسفنها.