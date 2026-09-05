قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أتلتيك بيلباو يضرب أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة بالدوري الإسباني
مصر وأمريكا تبحثان سبل إنهاء أزمتي السودان وليبيا وتعزيز التعاون الاستراتيجي
5 مصريين يحققون العلامة الكاملة في كأس الرئيس ببطولة العالم للأطباق المروحية
وزير الصحة يتفقد القسم المطور بمستشفى دار الشفاء ويوجه بإجراء فحص الماموجرام للسيدات المترددات
وزير الحرب الأمريكي يهدد إيران: سنستهدف ناقلات نفطها إذا أطلقت النار على سفننا
صحيفة عبرية تحذر: غياب الإصلاح الجذري يهدد بقاء إسرائيل حتى عام 2048
أسعار العملات الأجنبية الآن
معرض مصر القديمة تكشف أسرارها في هونج كونج يستقبل 600 ألف زائر
بابا وماما علموني الأمانة.. حكاية طفل أعاد 50 ألف جنيه لصاحبها ويرفض المكافأة
التلفزيون الإيراني: الولايات المتحدة هاجمت 3 ناقلات نفط في الخليج وبحر عمان
استخبارات أمريكية تكشف مخطط إيران لاستنزاف ترامب وإطالة الحرب حتى انتخابات نوفمبر
برلمانية: دعم العلاج على نفقة الدولة ضرورة لضمان وصول الرعاية الصحية لمستحقيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التلفزيون الإيراني: الولايات المتحدة هاجمت 3 ناقلات نفط في الخليج وبحر عمان

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفاد التلفزيون الإيراني، السبت، بأن الولايات المتحدة هاجمت ثلاث ناقلات نفط إيرانية في مياه الخليج وبحر عمان، في تطور جديد ينذر بتصعيد خطير بين طهران وواشنطن.

وقال التلفزيون إن إحدى الناقلات تعرضت لهجوم في محيط جزيرة خارك، دون تسجيل خسائر بشرية، بينما استهدفت الهجمات الأمريكية، وفق الرواية الإيرانية، ناقلتين في منطقة جاسك.

وأضاف أن إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا للهجوم في جاسك كانت فارغة، في حين كانت الناقلة الثانية محملة بالنفط، مشيرًا إلى أن الهجمات طالت ناقلات إيرانية في مناطق بحرية استراتيجية تشهد حركة نشطة لناقلات النفط.

وأعلن الجيش الأمريكي تدمير ثلاث ناقلات نفط إيرانية، بينها ناقلتا الخام «كيلو» و«ستارك 1»، في تصعيد عسكري واقتصادي جديد ضد طهران، مؤكدًا أن العمليات جاءت عقب إطلاق إيران صواريخ باتجاه سفينتين حربيتين أميركيتين.

وقال الجيش الأمريكي إن قواته دمرت بالكامل ناقلة النفط الخام الإيرانية «كيلو»، كما استهدفت ناقلة «ستارك 1» قرب منطقة جاسك، مشيرًا إلى أن الناقلات المستهدفة مرتبطة بشبكة سرية تدر مليارات الدولارات وتستخدم لتمويل الحرس الثوري الإيراني.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الأمريكي أن حاملة طائرات أمريكية تمكنت من تفادي عدة هجمات إيرانية وصفها بأنها «غير مبررة»، مؤكدًا أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ إجراءات إضافية ردًا على أي استهداف لسفنها.

التلفزيون الإيراني إيران الولايات المتحدة ناقلات نفط إيرانية الخليج وبحر عمان طهران وواشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

سارة خليفة

بعد إحالة أوراقها للمفتي .. اليوم الحكم على سارة خليفة وآخرين في تصنيع المخدرات

عمر كمال عبد الواحد

اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو | مصطفى بكري يستنكر تصريحات أمريكية بشأن مياه النيل.. أسباب وأعراض جرثومة المعدة.. الذهب يتلقى ضربة هبوط جديدة

أسعار البيض

مع اقتراب الدراسة.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم السبت

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6325 جنيهًا

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

نائب وزيرة الإسكان يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن «حياة كريمة» بالفيوم

وزيرا البترول والكهرباء خلال اجتماع الجمعية العامة لشركتي أنابيب البترول وأسيوط لتكرير البترول

رغم تجاوز الأحمال 40 ألف ميجاوات| وزير الكهرباء: التعاون مع قطاع البترول أسهم في تأمين احتياجات محطات الكهرباء

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم السبت 5 سبتمبر

بالصور

تريند كفتة الباذنجان والبطاطس يشعل السوشيال ميديا

طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس

قبل ما تشتريه.. القومي للتغذية يكشف حقيقة زيت شهير في الأسواق

الزيت
الزيت
الزيت

بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

بعد تعرضه لحادث سير .. كل ما تود معرفته عن إصابة بهاء سلطان

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

المزيد