سعر الذهب اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6325 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا خلال تعاملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديث للأسعار، مع انخفاض أسعار مختلف الأعيرة، إلى جانب تراجع سعر الجنيه الذهب وفقا لما نقلته قناة صدي البلد

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7228.5 جنيه للبيع، مقابل 7171.5 جنيه للشراء، بتراجع بلغ نحو 11.43 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6626.25 جنيه للبيع، مقابل 6573.75 جنيه للشراء، بانخفاض قدره نحو 10.48 جنيه.

أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فسجل نحو 6325 جنيهًا للبيع، مقابل 6275 جنيهًا للشراء، متراجعًا بنحو 10 جنيهات.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5421.5 جنيه للبيع، مقابل 5378.5 جنيه للشراء، بانخفاض بلغ نحو 8.57 جنيه.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل نحو 50600 جنيه للبيع، مقابل 50200 جنيه للشراء، بانخفاض قدره نحو 80 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24: 7228.5 جنيه للبيع

عيار 22: 6626.25 جنيه للبيع

عيار 21: 6325 جنيهًا للبيع

عيار 18: 5421.5 جنيه للبيع

الجنيه الذهب: 50600 جنيه للبيع

الأسعار قد تتغير على مدار اليوم وفقًا لحركة السوق، ولا تشمل المصنعية والدمغة.



