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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة مبنى حديث مقام على أملاك الدولة بمساحة 150 مترًا بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

وجّه اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، بتنفيذ إزالة فورية لمبنى حديث أُقيم بالمخالفة على أرض من أملاك الدولة بمنطقة زرزارة، على مساحة 150 مترًا مربعًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بشأن تطبيق القانون والتصدي للتعديات على أراضي الدولة والحفاظ على المال العام.

وجاء تنفيذ الإزالة بناءً على تعليمات اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على وظيفة رئيس مدينة الغردقة، حيث كلف رئيس حي جنوب الغردقة مساعد رئيس الحي وقسم المتابعة الميدانية ومسؤولي قسم التنظيم والتعديات بتنفيذ أعمال الإزالة.

وتبين خلال المتابعة وجود مبنى حديث من الطوب الأبيض مقام على قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة بمنطقة زرزارة، بمساحة تقدر بنحو 150 مترًا مربعًا، بعد قيام أحد المواطنين بالتعدي على الأرض والبناء عليها، ليتم التعامل مع المخالفة وإزالتها في إطار الإجراءات القانونية المقررة.

وأكد اللواء أحمد جبر استمرار حملات إزالة التعديات واسترداد أراضي وممتلكات الدولة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس أملاك الدولة أو الممتلكات العامة، وضرورة التصدي الفوري لأي تعديات.

كما وجّه رئيس الحي فرق المتابعة الميدانية بتكثيف المرور الدوري على المناطق التي قد تشهد محاولات للتعدي على أراضي الدولة، ورصد المخالفات والتعامل معها في مهدها، لمنع حدوثها أو تكرارها، وفرض الانضباط وسيادة القانون.

البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر مدينة القصير مرسى علم

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