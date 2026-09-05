الجزائر .. أخر تطورات عملية إنقاذ الطفل أيوب في ولاية البيض

دخلت منذ قليل قوات الحماية المدنية الجزائرية بئرا موازيا للمكان العالق به الطفل أيوب في ولاية " البيّض”.

وأشارت مصادر جزائرية إلى أن عمق البئر - الذي إستخدمته القوات يبلغ 30 مترا.

جدير بالذكر أن عمليات الإنقاذ لاتزال متواصلة لليوم الثالث في ولاية البيض جنوب غربي الجزائر، لمحاولة إخراج الطفل أيوب، البالغ 10 سنوات، بعد سقوطه داخل بئر ارتوازية.

وتبذل فرق الحماية المدنية قصارى جهدها على مدار الساعة باستخدام آليات وتقنيات متخصصة، للوصول إلى الطفل العالق داخل البئر.

يبلغ عمق البئر نحو 80 مترا، فيما لا يتجاوز قطرها 40 سنتيمترا، ما يجعل عملية الوصول المباشر إلى أيوب شديدة الصعوبة والخطورة، وسط تسخير جميع الإمكانيات لإنجاح عملية الإنقاذ.