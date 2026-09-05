كل ما تريد معرفته عن مواصفات وأسعار هواتف iPhone 18 Pro قبل الإطلاق

كشفت تقارير تقنية متخصصة نشرها موقع صدى البلد بالتعاون مع منصة MacRumors عن التفاصيل الكاملة والمواصفات المرتقبة لسلسلة هواتف "iPhone 18 Pro" و"iPhone 18 Pro Max"، قبيل مؤتمر شركة "آبل" (Apple) السنوي المزمع عقده يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 تحت شعار "Surprise and shine"، والذي سيخصص حصرياً لطرازات الفئة العليا وأول هاتف آيفون قابل للطي.

التصميم الخارجي وشاشات LTPO+ الموفرة للطاقة

أوضح التقرير أن هواتف iPhone 18 Pro ستحافظ على مقاساتها الأساسية؛ حيث يحمل طراز Pro شاشة بقياس 6.3 بوصة بينما يأتي طراز Pro Max بشاشة عملاقة قياس 6.9 بوصة، مع الاعتماد على لوحات "LTPO+" المتقدمة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليص مساحة الجزيرة التفاعلية (Dynamic Island) عبر نقل جزء من مستشعرات بصمة الوجه "Face ID" أسفل الشاشة.

كما تم تزويد الهيكل بإطار من الألومنيوم مع زيادة طفيفة في سماكة الهاتف لاستيعاب نظام تبريد داخلي جديد وغرفة بخار وبطارية أكبر حجماً، مع توفير خيارات ألوان جديدة تشمل العنابي الداكن (Dark Cherry) والأزرق الفاتح والفضي مع استبعاد اللون الأسود التقليدي.

كاميرا بفتحة عدسة متغيرة وتقريب بصري يصل إلى 6x

أشار المصدر إلى أن منظومة التصوير ستشهد قفزة نوعية؛ حيث تختبر آبل كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل تدعم تقنية فتحة العدسة المتغيرة (Variable aperture) للتحكم الدقيق في كمية الضوء وعمق الميدان وتحسين لقطات الإضاءة المنخفضة، بالاعتماد على مستشعر ثلاثي الطبقات مطور من سامسونج.

وتوفر عدسة التقريب البيريسكوبية في طراز Pro Max تقريباً بصرياً يصل إلى "6x" مقابل "5x" لطراز Pro، مع كاميرا أمامية بدقة 18 ميجابكسل تدعم خاصية "Center Stage"، وزر تحكم محدث لالتقاط الصور (Camera Control) يعتمد على استشعار الضغط الميكانيكي.

معالج A20 Pro بدقة 2 نانومتر

بيّن تقرير موقع صدى البلد أن الهواتف الجديدة ستعمل بمعالج آبل الخارق "A20 Pro"، وهو أول معالج يصنع بتقنية 2 نانومتر المتطورة لدى شركة "TSMC"، مما يرفع سرعة المعالجة بنسبة 18% ويحسن كفاءة الطاقة بنسبة 30% مقارنة بمعالج A19 السابق.

وتطبق آبل تقنية التجميع الشريحي (WMCM) لتقريب الذاكرة العشوائية من المعالج لتعزيز سرعة تشغيل ميزات "Siri AI" في نظام "iOS 27"، إلى جانب دمج مودم الاتصال الجديد "C2" لدعم خدمات الاتصال بالإنترنت والرسائل عبر الأقمار الصناعية بتقنية 5G في المناطق النائية.

سعة البطارية الضخمة

ذكر التقرير أن طراز iPhone 18 Pro Max سيحصل على بطارية ضخمة بسعة 5567 مللي أمبير مقارنة بـ 5088 مللي أمبير في الجيل السابق، لتقدم أطول عمر تشغيلي في تاريخ هواتف الآيفون.

ويرجح المحللون زيادة سعرية عالمية تراوح بين 200 إلى 300 دولار بسبب تكلفة رقائق 2 نانومتر وارتفاع أسعار الذاكرة، على أن يُفتح باب الطلب المسبق يوم السبت 12 سبتمبر ويبدأ الشحن والبيع الرسمي في المتاجر اعتباراً من الجمعة 18 سبتمبر 2026.