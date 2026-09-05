مساعد وزير التعليم يكشف تفاصيل «البكالوريا المصرية».. 4 مسارات وتخصص الطالب يبدأ من الصف الثاني الثانوي

كشف الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم لتطوير المناهج، تفاصيل الهيكلة الجديدة لنظام «البكالوريا المصرية»، موضحًا أن النظام يمنح الطلاب مساحة أكبر لاختيار التخصص الدراسي بما يتناسب مع ميولهم وطموحاتهم الجامعية، على أن يبدأ تحديد المسار اعتبارًا من الصف الثاني الثانوي.

نظام البكالوريا المصرية

وأوضح مساعد وزير التربية والتعليم أن نظام البكالوريا المصرية يتضمن 4 مسارات تعليمية رئيسية، هي: مسار «الطب وعلوم الحياة»، ومسار «الهندسة والحاسبات»، ومسار «الأعمال»، إلى جانب مسار «الفنون والآداب».

وأشار إلى أن الهدف من تقسيم النظام إلى مسارات هو إتاحة الفرصة أمام الطالب للتركيز على المواد المرتبطة بالمجال الجامعي الذي يرغب في الالتحاق به مستقبلًا، بدلًا من دراسة مجموعة كبيرة من المواد بصورة لا ترتبط بالضرورة بتخصصه المستقبلي.

تفاصيل مواد الصف الثاني الثانوي

وفصّل الدكتور أكرم حسن طبيعة المواد الدراسية في الصف الثاني الثانوي داخل المسارات الأربعة، موضحًا أن الطالب يختار مادة تخصصية واحدة من بين مادتين وفقًا للمسار الذي اختاره.

ففي مسار الطب وعلوم الحياة، يختار الطالب بين مادتي الفيزياء والرياضيات، بينما يتيح مسار الهندسة والحاسبات الاختيار بين الكيمياء والبرمجة.

أما في مسار الأعمال، فيكون الاختيار بين المحاسبة وإدارة الأعمال، في حين يختار طالب مسار الفنون والآداب بين علم النفس واللغة الأجنبية الثانية.

وبالإضافة إلى المواد التخصصية، يدرس جميع طلاب المسارات الأربع 3 مواد أساسية مشتركة تدخل في المجموع، وهي اللغة العربية، والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى.

وأوضح مساعد وزير التربية والتعليم أن إجمالي درجات المواد التي تدخل في المجموع يصل إلى 400 درجة، بينما توجد مادة «الثقافة المالية» لجميع الطلاب باعتبارها مادة نجاح ورسوب، لكنها لا تضاف إلى المجموع النهائي.

وأكد أن الهيكلة الجديدة تستهدف تقديم نموذج تعليمي أكثر مرونة، يسمح للطالب بتحديد اتجاهه الدراسي في مرحلة مبكرة، وربط ما يدرسه في المرحلة الثانوية بالتخصص الذي يستهدف الالتحاق به في التعليم الجامعي.