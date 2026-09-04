مدرسة في قنا تلزم الطالبات بارتداء النقاب .. والتعليم ترد | ماذا حدث؟

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، خلال الساعات الأخيرة ، بعد قيام مدرسة نجع سعيد الإعدادية المشتركة بنشر تنبيها عاجلا على صفحتها على فيس بوك تكشف عن إلزام الطالبات بإرتداء النقاب في العام الدراسي الجديد 2027 ، وجاء نص التنبيه المنشور كالتالي:

بشأن الزي المدرسي الموحد، ​حرصًا على تقديم صورة حضارية تليق بمدرستنا، ومنعًا لأي مظاهر للتنمر أو التمييز بين الطلاب، يُرجى من جميع أولياء الأمور والطلاب الالتزام التام بالزي الموحد وهو كالآتي:

​الطلاب (الأولاد): تي شيرت أزرق وبنطلون كحلي.

​الطالبات (البنات): يفضل الالتزام بإدناء (مع النقاب) باللون الكحلي أو الأسود مراعاة للذوق العام ومظهر المدرسة.

و​نأمل من الجميع التعاون والالتزام بضوابط المظهر العام بدءًا من اليوم الأول، لنعكس معًا بيئة تعليمية راقية ومحترمة نعتز بها جميعًا".

أول رد من التربية والتعليم بقنا

من جانبه .. أكد طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا في بيان رسمي ، أن المنشور المتداول بشأن الزي المدرسي بإحدى المدارس الإعدادية التابعة لإدارة دشنا التعليمية، وما تضمنه من الإشارة إلى ارتداء الطالبات النقاب أو الإدناء ضمن الزي المدرسي، لا يمثل بأي شكل من الأشكال تعليمات أو قرارات صادرة عن مديرية التربية والتعليم بقنا.

وشدد وكيل الوزارة على أنه لا يجوز لأي مدرسة إلزام الطالبات بارتداء النقاب أو الإدناء، أو مطالبة أولياء الأمور بشرائهما بإعتبارهما جزءًا من الزي المدرسي، دون صدور تعليمات رسمية معتمدة في هذا الشأن.

ووجه وكيل الوزارة إدارة دشنا التعليمية بالفحص الفوري والدقيق للواقعة، وتحديد المسؤول عن إصدار أو نشر هذه التعليمات، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حال ثبوت مخالفة التعليمات والضوابط المنظمة.

وأكدت المديرية أن الزي المدرسي المعتمد وفق التعليمات الرسمية هو وحده محل الالتزام، وأنه لا يُعتد بأي منشورات أو تعليمات تصدر من المدارس خارج القنوات الرسمية والاختصاصات المقررة.

كما شدد وكيل الوزارة على جميع الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الرسمية، وعدم إصدار أي توجيهات من شأنها فرض أعباء إضافية على أولياء الأمور أو إثارة البلبلة بين الطلاب وأسرهم.

وتؤكد مديرية التربية والتعليم بقنا أن أي مخالفة للتعليمات الرسمية سيتم التعامل معها بكل حسم، واتخاذ الإجراءات المقررة دون تهاون.