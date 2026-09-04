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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل ريال مدريد لمواجهة بيتيس في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد
مجدي سلامة

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة ريال بيتيس، في إطار الجولة الرابعة ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: دينزل دومفريس، إبراهيما كوناتي، دين هويسن، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي.

خط الوسط الهجومي: أردا جولر، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

ويمتلك ريال مدريد 9 نقاط في المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني، بينما يحتل ريال بيتيس المركز السابع برصيد 6 نقاط.

تشكيل ريال مدريد ريال مدريد بيتيس الدوري الإسباني

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