لأول مرة.. «روستيخ» الروسية تعرض مروحية «مي-38» المخصصة للمناطق القطبية

أعلنت مؤسسة «روستيخ» الحكومية الروسية، عزمها عرض مروحية «مي-38» بنسختها المخصصة للعمل في المناطق القطبية، وذلك لأول مرة.

وأفادت «روستيخ» - في بيان أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، اليوم الجمعة- بأن المروحية متعددة المهام، يمكن استخدامها في إخماد حرائق الغابات، والتعامل مع آثار التسربات العرضية للمنتجات النفطية، والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، ونقل الحمولات داخل المقصورة أو بواسطة حبال التعليق الخارجية، فضلًا عن نقل الركاب.

وأشارت إلى أن من أبرز خصائص المروحية «مدى طيرانها الأقصى» الذي يتجاوز 1500 كيلومتر؛ بفضل تزويدها بخزانات وقود إضافية.

وأوضحت المؤسسة أن مروحية «مي-38 بي إس» قادرة على نقل ما يصل إلى 5 أطنان من الحمولة، أو 40 شخصًا على متنها.

وأكدت أن أنظمة الملاحة والسلامة الحديثة تضمن سلامة الطيران في الظروف الجوية الصعبة.

وتُعرض المروحية خلال الدورة الـ 16 من المعرض الدولي لمعدات الأمن المتكامل لعام 2026، المقام في مدينة قازان الروسية.