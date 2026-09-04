تموين الإسكندرية: ضبط سلع تموينية وأسطوانات البوتاجاز قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط كميات من أسطوانات البوتاجاز والزيت والسكر التمويني قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط مخبز بلدي تصرف في 90 "شيكارة" دقيق بلدي مدعم.

وقامت إدارة الرقابة بالمديرية، برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة، وبمشاركة فريق العمل المكون من أحمد شكري، ومحمود راشد، وأحمد سعد، ومروان العشماوي، بتنفيذ عدد من الحملات الرقابية التي أسفرت عن تحرير محضر تجميع 40 أسطوانة بوتاجاز بغرض تهريبها وبيعها بالسوق السوداء، كما تم تحرير محضر ضد أحد البقالين التموينيين لتجميع 270 زجاجة زيت تمويني، والتصرف في 400 كيس سكر تمويني بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول السلع التموينية المدعمة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد أحد المخابز البلدية لتصرفه في 90 شيكارة دقيق بلدي مدعم.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات، وإحالة المحاضر للجهات المختصة لاتخاذ شئونها.