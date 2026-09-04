أطعمة غنية بالبروتين تزيد شعورك بالجوع .. احذرها مع سعيك لخسارة الوزن

تتصدر الأطعمة الغنية بالبروتين رفوف المتاجر خلال السنوات الأخيرة، بداية من ألواح البروتين والبسكويت وحتى رقائق البطاطس والوجبات الخفيفة المختلفة، باعتبارها خيارات تساعد على زيادة الشبع ودعم العضلات، لكن خبراء تغذية يحذرون من الانخداع بعبارة «غني بالبروتين» الموجودة على العبوة، خاصة أن بعض هذه المنتجات قد تفتقر إلى عناصر غذائية مهمة مثل الألياف.

هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الاعتماد على كمية البروتين وحدها عند اختيار الوجبات الخفيفة قد لا يكون كافيًا لتحقيق الشبع أو دعم أهداف فقدان الوزن، إذ تختلف القيمة الغذائية للمنتج وفقًا لمكوناته ودرجة معالجته.

ويعد البروتين من العناصر الغذائية المهمة للجسم، وله دور في بناء وإصلاح العضلات، كما يمكن أن يساعد على الشعور بالشبع، لكن خبراء التغذية يشيرون إلى أن وجود كمية مرتفعة من البروتين على العبوة لا يعني بالضرورة أن المنتج صحي أو مناسب لخسارة الوزن.

وتوضح بيث تشيروني، اختصاصية التغذية في مركز التغذية البشرية التابع لـ«كليفلاند كلينك»، أن انتشار المنتجات عالية البروتين يرجع إلى الاعتقاد الشائع بأن الجميع بحاجة إلى زيادة استهلاك البروتين، إلا أن اختيار الطعام الصحي يعتمد على أكثر من عنصر غذائي واحد.

وقد تحتوي بعض ألواح البروتين أو البسكويت على كميات كبيرة من السكر أو الدهون المشبعة أو مكونات أخرى، ما يجعلها قريبة من بعض الحلويات والوجبات الخفيفة التقليدية من حيث القيمة الغذائية، رغم احتوائها على البروتين.

هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟

«غني بالبروتين» لا يعني بالضرورة أنه صحي

يلجأ بعض مصنعي الأغذية إلى إبراز كلمة «Protein» أو «High Protein» على العبوة، وهو ما قد يمنح المستهلك انطباعًا بأن المنتج صحي بالكامل، وهو ما يعرف في مجال التسويق بـ«الهالة الصحية».

وتكمن المشكلة في أن التركيز على البروتين قد يجعل المستهلك يتجاهل بقية المكونات الموجودة في المنتج، مثل السكريات المضافة، والدهون المشبعة، والصوديوم، والإضافات المختلفة.

لذلك، ينصح خبراء التغذية بقراءة جدول القيم الغذائية وقائمة المكونات بدلًا من الاعتماد على العبارات التسويقية الموجودة على الواجهة الأمامية للعبوة.

هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟

الألياف.. العنصر الذي قد ينقص وجبتك الخفيفة

رغم أهمية البروتين للشبع، فإنه ليس العنصر الوحيد الذي يساعد على إبقاء الشعور بالامتلاء لفترة أطول، إذ تلعب الألياف الغذائية دورًا مهمًا في إبطاء عملية الهضم ودعم الإحساس بالشبع.

وتوضح كارولين ميهان، اختصاصية التغذية ومثقفة مرضى السكري في بن ميديسين بفيلادلفيا، أن كثيرًا من الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين تفتقر إلى الألياف الغذائية، رغم أن البروتين يمثل جزءًا واحدًا فقط من الوجبة المتوازنة.

وتوجد الألياف بشكل طبيعي في أطعمة مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والخضراوات والفواكه.

هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟

لماذا أشعر بالجوع بعد تناول لوح البروتين؟

قد يتساءل البعض: لماذا أشعر بالجوع مرة أخرى بعد تناول لوح بروتين أو بسكويت غني بالبروتين؟

بحسب خبراء التغذية، قد يكون السبب في تركيبة المنتج نفسها، خاصة إذا كان يحتوي على البروتين مع كمية قليلة من الألياف أو يعتمد بدرجة كبيرة على مكونات مكررة ومعالجة.

وتساعد الألياف على إبطاء عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع، لذلك فإن تناول وجبة خفيفة تحتوي على البروتين فقط دون وجود مصادر جيدة للألياف والدهون الصحية قد لا يوفر الشبع المتوقع لدى بعض الأشخاص.

كما أن بعض المنتجات فائقة المعالجة قد تحتوي على تركيبات لا توفر نفس القيمة الغذائية الموجودة في الأطعمة الكاملة.

هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟

هل منتجات البروتين تسبب تقلبات في سكر الدم؟

يشير خبراء التغذية إلى أن بعض الوجبات الخفيفة منخفضة الألياف قد يتم هضمها بسرعة أكبر، وهو ما يمكن أن يؤثر في استجابة الجسم لسكر الدم، خاصة عندما تحتوي هذه المنتجات أيضًا على كميات مرتفعة من الكربوهيدرات المكررة أو السكريات.

وتصبح هذه النقطة أكثر أهمية لدى الأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري أو السكري أو مقاومة الإنسولين أو بعض المشكلات الأيضية، إذ قد يكونون أكثر حساسية لتقلبات مستويات سكر الدم.

لكن ذلك لا يعني أن جميع منتجات البروتين تؤدي إلى ارتفاع السكر أو زيادة الجوع، فالتأثير يعتمد على تركيبة المنتج والكمية والنظام الغذائي بالكامل.

هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟

أعراض يجب الانتباه إليها بعد تناول سناكس البروتين

إذا كنتِ تعتمدين بصورة متكررة على ألواح البروتين أو غيرها من الوجبات الخفيفة المصنعة، فمن المهم الانتباه إلى أي أعراض غير معتادة بعد تناولها.

وقد تشمل بعض الأعراض:

الانتفاخ.

آلام المعدة.

الشعور بعدم الراحة في الجهاز الهضمي.

الشعور بالجوع بعد فترة قصيرة من تناول الوجبة.

الشعور بانخفاض الطاقة أو الخمول.

وقد ترتبط بعض مشكلات الجهاز الهضمي بمكونات معينة أو بكميات مرتفعة من الصوديوم أو بعض الإضافات، لذلك لا ينبغي افتراض أن البروتين نفسه هو السبب في كل حالة.

هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟

أفضل طريقة لاختيار وجبة خفيفة مشبعة

بدلًا من البحث عن المنتجات التي تحمل فقط عبارة «غني بالبروتين»، ينصح خبراء التغذية باستخدام ما يعرف بـطريقة الجمع بين العناصر الغذائية، أي اختيار وجبة تجمع بين:

البروتين + الألياف + الدهون الصحية.

ومن الأمثلة البسيطة على ذلك:

ثمرة فاكهة مع زبدة المكسرات.

الزبادي اليوناني مع بذور الشيا.

المكسرات مع الفاكهة.

البيض مع الخضراوات.

الحبوب الكاملة مع مصدر للبروتين.

هذه التركيبات يمكن أن توفر مجموعة أكبر من العناصر الغذائية مقارنة بالاعتماد على منتج مصنع واحد باعتباره مصدرًا أساسيًا للبروتين.

هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟

الأطعمة الكاملة أفضل من الاعتماد على السناكس المصنعة

لا يعني ذلك ضرورة الامتناع تمامًا عن ألواح البروتين أو المنتجات المشابهة، لكنها لا ينبغي أن تكون البديل الأساسي عن الأطعمة الكاملة والمتنوعة.

وينصح خبراء التغذية بالنظر إلى النظام الغذائي ككل، واختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، مع الاهتمام بمصادر البروتين الطبيعية مثل البيض والزبادي ومنتجات الألبان والبقوليات والمكسرات والأسماك والدجاج، وفقًا للاحتياجات الغذائية لكل شخص.