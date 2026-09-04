قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاد 1600 قرش | الجنيه الذهب في الصاغة الآن
هيرجع للشاشة وللا لأ؟ رسالة جديدة من أحمد موسى بسبب أزمته الصحية
مش كل نهجان سببه القلب.. حسام موافي يكشف أسباب ضيق التنفس
حسام موافي يوضح علامات فشل الجانب الأيمن والأيسر من القلب
سعر الدولار الآن.. الجنيه يتحسن والاحتياطي الأجنبي يقفز لرقم قياسي
وقع في كمين إلكتروني.. اعتقال حاخام أمريكي بعد اتهامه بمحاولة استدراج قاصر جنسيا
تحديات أمنية وانتهاكات حقوقية.. تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان
شرط مفاجئ من بيزيرا للزمالك فبل العودة إلى القاهرة.. ما هو؟
الإسماعيلي يكتفي بالتعادل أمام النصر في دوري المحترفين
القومي للأورام يفتح باب العلاج والتشخيص لمنتفعي التأمين الصحي الشامل
شاهد .. الإعلان الرسمي لفيلم شيش دو يتصدر تريند X في مصر والسعودية
تشكيل الزمالك لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي بدوري أبطال إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي يوضح علامات فشل الجانب الأيمن والأيسر من القلب

الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
إسراء صبري

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن أعراض ضيق التنفس المصحوبة بتورم الجسم أو الساقين وآلام الصدر وخفقان القلب تستدعي تقييمًا طبيًا دقيقًا، خاصة مع استمرارها لفترة طويلة.

وأوضح موافي، خلال برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن فشل الجانب الأيمن من القلب يمكن أن يؤدي إلى احتقان الكبد وتورم الساقين وانتفاخ الأوردة، بينما يؤدي فشل الجانب الأيسر إلى احتقان الدم داخل الرئتين، وهو ما قد يسبب ضيق التنفس.

وأكد أن تشخيص سبب النهجان لا يعتمد على عرض واحد، وإنما يتطلب معرفة تفاصيل الحالة بالكامل، مشددًا على أهمية البحث مبكرًا عن الأسباب المرتبطة بالقلب والصدر والرئتين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التفاصيل الدقيقة للأعراض وتوقيت ظهورها وطبيعة المجهود الذي يسببها تمثل عناصر أساسية في تحديد السبب الحقيقي لضيق التنفس.

حسام موافي ضيق التنفس القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الصحراوي

مصدر أمني عن حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوي: لم نتلق أي بلاغات| صور

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني

عداد الكهرباء

وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

سعر الذهب

800 جنيه في 24 ساعة.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟

طليق ياسمين أبو النجا

رسالة مؤثرة من طليق الراحلة ياسمين أبو النجا بعد انتهاء مراسم العزاء

ترشيحاتنا

سائق مترو

فرص عمل للشباب.. الشركة الفرنسية لمترو الأنفاق تبحث عن وظيفة سائق قطار

وظائف سفارة كوريا

الراتب450 دولار شهرياً.. وظائف سفارة كوريا وطريقة التقديم

بطاقة الرقم القومي

خطوات استخراجها.. قائمه أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي (عادية وفورية)

بالصور

ماذا يحدث للرجال عند التبول أثناء الوقوف؟ أضرار صحية غير متوقعة

هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟
هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟
هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟

أطعمة غنية بالبروتين تزيد شعورك بالجوع .. احذرها مع سعيك لخسارة الوزن

هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟
هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟
هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟

مع بداية الدراسة.. تجنبي وضع هذا الجبن للأطفال في ساندوتشات المدرسة

أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها
أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها
أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا ينصح الخبراء بغسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟ أضرار تناول البامية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

ليلى مراد منير ابنة فايزة كمال

اتعلمت منها كتير.. ليلى مراد منير تتحدث عن والدتها الراحلة فايزة كمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد