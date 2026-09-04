حسام موافي يوضح علامات فشل الجانب الأيمن والأيسر من القلب

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن أعراض ضيق التنفس المصحوبة بتورم الجسم أو الساقين وآلام الصدر وخفقان القلب تستدعي تقييمًا طبيًا دقيقًا، خاصة مع استمرارها لفترة طويلة.

وأوضح موافي، خلال برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن فشل الجانب الأيمن من القلب يمكن أن يؤدي إلى احتقان الكبد وتورم الساقين وانتفاخ الأوردة، بينما يؤدي فشل الجانب الأيسر إلى احتقان الدم داخل الرئتين، وهو ما قد يسبب ضيق التنفس.

وأكد أن تشخيص سبب النهجان لا يعتمد على عرض واحد، وإنما يتطلب معرفة تفاصيل الحالة بالكامل، مشددًا على أهمية البحث مبكرًا عن الأسباب المرتبطة بالقلب والصدر والرئتين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التفاصيل الدقيقة للأعراض وتوقيت ظهورها وطبيعة المجهود الذي يسببها تمثل عناصر أساسية في تحديد السبب الحقيقي لضيق التنفس.