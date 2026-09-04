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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحدث التضامن: تسليم 40 ألف طالب مستلزمات مدرسية ضمن مبادرة «بكرة المدرسة»

المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي
المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي
أ ش أ

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود، أن الوزارة أطلقت مبادرة «بكرة المدرسة»، بالشراكة مع مؤسسة "مصر الخير" وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف التيسير على الطلاب من الأسر الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء عن كاهل أسرهم مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح عبد الموجود، في تصريحات خاصة لراديو النيل، أن المبادرة تستهدف توفير شنطة مدرسية متكاملة للطلاب، تتضمن المستلزمات والاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الطالب على مدار العام الدراسي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمساندة الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أن المبادرة شهدت إقبالًا كبيرًا منذ إطلاق منصتها الإلكترونية، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة والمسجلة عبر الموقع نحو 100 ألف طلب، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بفحص الطلبات والتحقق من بيانات المتقدمين وتحديد المستحقين خلال المرحلة الأولى.

وأضاف أن المرحلة الأولى من المبادرة أسفرت عن تسليم المستلزمات المدرسية لنحو 40 ألف طالب، بالتنسيق مع مؤسسة "مصر الخير"، بما يسهم في دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساعدة أبنائها على بدء العام الدراسي الجديد بصورة أفضل.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تحرص بصورة مستمرة على إبرام شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع الأهلي، بهدف توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من المبادرات والخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على أن دور الوزارة يتمثل في تحقيق التنسيق الجيد مع مؤسسات المجتمع الأهلي، لضمان وصول الخدمات والمساعدات إلى مستحقيها، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للأسر الأكثر احتياجًا.


 

المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مبادرة «بكرة المدرسة»

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