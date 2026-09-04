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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

الفراخ
الفراخ
رحمة سمير

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، تراجعًا في أسعار الفراخ بمختلف أنواعها، وفق آخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، وسط متابعة مستمرة لحركة البيع والشراء في المزارع والأسواق والمحال التجارية.

سعر الفراخ البيضاء للمستهلك

سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 75 جنيهًا، بانخفاض جنيه واحد مقارنة بالسعر السابق، فيما تراوحت الأسعار داخل المحال التجارية بين 63 و120 جنيهًا للكيلو، وفقًا لبيانات البوابة الحكومية.

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وسجل متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك نحو 119 جنيهًا، متراجعًا جنيهًا عن السعر السابق، بينما تراوحت الأسعار بين 72 و155 جنيهًا للكيلو، وفقًا للمنطقة وجودة الذبح.

أسعار الدواجن في البورصة

وعلى مستوى بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 64 و65 جنيهًا، بانخفاض جنيه واحد عن المستويات السابقة.

اسعار الفراخ البيضا

بينما تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 97 و98 جنيهًا.

أسعار أجزاء الدجاج اليوم

واصلت أسعار أجزاء الدجاج الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة في الأسواق، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

  • صدور دجاج بانيه: نحو 250 جنيهًا للكيلو.
  • صدور دجاج بالعظام: نحو 205 جنيهات للكيلو.
  • دبابيس الدجاج: نحو 184 جنيهًا للكيلو.
  • أوراك دجاج مخلية: نحو 250 جنيهًا للكيلو.
  • أوراك دجاج متبلة: نحو 165 جنيهًا للكيلو.
  • فراخ شيش متبلة: نحو 340 جنيهًا للكيلو.
  • شيش طاووق: نحو 343 جنيهًا للكيلو.
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أسعار الدجاج الكامل

وسجلت أسعار الدجاج الكامل مستويات مختلفة بحسب الوزن، حيث بلغ:

  • الدجاجة الكاملة وزن 1.5 كيلو نحو 318 جنيهًا.
  • الدجاجة الكاملة وزن 1100 إلى 1200 جرام بين 205 و265 جنيهًا.
  • الدجاجة الكاملة وزن 1200 إلى 1300 جرام نحو 288 جنيهًا.
  • صدور الدجاج بالعظم وزن كيلو نحو 200 جنيه.
  • الدجاج البلدي الكامل الطازج نحو 300 جنيه.

توقعات حركة الأسعار

وتظل أسعار الدواجن مرتبطة بشكل مباشر بحركة العرض والطلب وتكاليف الإنتاج وأسعار الأعلاف، إلى جانب التغيرات التي تشهدها الأسواق، وهو ما يجعل الأسعار قابلة للتغير على مدار اليوم وبين منطقة وأخرى.

اسعار الفراخ اليوم

ويأتي تراجع أسعار الفراخ اليوم ليمنح المستهلك فرصة أفضل للشراء مقارنة بالمستويات السابقة، مع استمرار اختلاف الأسعار من سوق إلى آخر وفقًا للمنطقة ونوع الدجاج وطريقة البيع والذبح.

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