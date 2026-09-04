تدريب على طيبة 1.. المهندسين توقع بروتوكولا لإطلاق برنامج متخصص في شبكات الاتصالات

وقعت نقابة المهندسين المصرية بروتوكول تعاون مع الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لإطلاق برنامج تدريبي متخصص في مجال شبكات الاتصالات باستخدام الأقمار الصناعية، من خلال التدريب العملي على القمر الصناعي المصري "طيبة 1".

ويأتي البروتوكول في إطار تعزيز التعاون بين النقابة والشركة لإعداد كوادر هندسية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم مشروع التحول الرقمي، وتلبية احتياجات سوق العمل، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووقع البروتوكول الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، واللواء رامي محمد علي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، بحضور الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة، والعميد أحمد السيد فتحي، مدير الإدارة الفنية بالشركة الوطنية لخدمات الاتصالات.

ويعد البرنامج التدريبي من البرامج المتخصصة التي تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، كما يعد الأول من نوعه في مصر من خلال التدريب الواقعي والمعايشة الحية داخل إدارة الشبكة (NOC) للقمر الصناعي المصري "طيبة 1".

ويقدم البرنامج خبراء ومتخصصون وكوادر مؤهلة حصلت على تدريبات في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بما يضمن نقل الخبرات للمتدربين وتحقيق أعلى مستويات الجودة في العملية التدريبية.

ويشمل التدريب العمل على أحدث المعدات والأنظمة المستخدمة في مجال الأقمار الصناعية، من شركتي "اكتيا" الفرنسية و"هيوز" الأمريكية، مع دمج الجانب الهندسي النظري بالتطبيق الميداني، وإكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة في تصميم وتشغيل وإدارة شبكات الاتصالات الفضائية، والتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.

من جانبه، أكد الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، أن النقابة نجحت في التعاون مع الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمسؤولة عن أحد المشروعات الحديثة المهمة في مصر، وهو القمر الصناعي "طيبة 1"، بهدف تقديم دورات تدريبية متخصصة لمهندسي مصر في هذا المجال.

وكشف نقيب المهندسين أن رئيس الشركة وعد بمنح المتميزين في اجتياز اختبارات الدورة فرصة للتعيين والعمل، سواء داخل الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات أو الشركات المتعاونة معها.

أولوية وتخفيضات لمهندسي النقابة

وأوضح عبدالغني أن النقابة تعمل على دعم المهندسين حديثي التخرج، وكذلك أصحاب الخبرات، وتشجيعهم على الالتحاق بمثل هذه البرامج التدريبية، بما يسهم في تحقيق أكبر قدر من التحول المهني والارتقاء بمهارات المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل.

وأعرب عن تمنياته باستمرار هذه الخطوات بما يعود بالنفع على المهندس المصري، ويدعم قدرته على مواكبة التطورات الحديثة في المجالات الهندسية والتكنولوجية.

وثم الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة، التعاون مع الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، مشيرا إلى ما تتميز به من تقديم برامج تدريبية تعتمد على التطبيق العملي، وتستهدف مهندسي الإلكترونيات والاتصالات.

وأوضح أن الشركة تقدم العديد من الدورات التدريبية العملية، إلى جانب حصولها على اعتمادات من جهات متعددة، لافتا إلى أن البروتوكول يمنح مهندسي النقابة أولوية في الالتحاق بالبرامج التدريبية، بالإضافة إلى حصولهم على نسبة تخفيض في رسوم التدريب.

وأكد أبو زيد أن النقابة مستمرة في توقيع بروتوكولات تعاون مع العديد من الجهات، بهدف توفير برامج تدريبية للمهندسين بأسعار تنافسية، باعتبار التدريب أحد الأدوار الأساسية للنقابة في صقل مهارات المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع المزيد من بروتوكولات التعاون التي تستهدف المهندسين في مختلف الشعب والتخصصات الهندسية، مع الحرص على اختيار الجهات التي تقدم برامج تدريبية عالية الجودة، وإتاحة التدريب في أماكن موثوقة، إلى جانب توفير الدورات المعتمدة من جهات خارجية.

واختتم وكيل النقابة تصريحاته بالتأكيد على أن البروتوكول يمثل بداية لسلسلة من الخطوات التي تعدها النقابة لجميع المهندسين بمختلف تخصصاتهم، بهدف إتاحة برامج تدريبية جيدة، بشهادات معتمدة، وبأسعار تنافسية.

بدوره، أكد اللواء أركان حرب رامي محمد علي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، أن الشركة تتعاون مع نقابة المهندسين بما يخدم الطلبة والمهندسين حديثي التخرج.

وأوضح أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية لمدة أسبوعين داخل الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، مشيرا إلى أن البرنامج يعد الأول داخل مصر الذي يتيح التدريب العملي على القمر الصناعي المصري "طيبة 1".

وأضاف أن التدريب سيتضمن التعرف على شبكات الاتصالات وفقا لأحدث الأنظمة والتقنيات المستخدمة عالميا في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ويقدمه نخبة من المهندسين الذين تلقوا تدريبات في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، إلى جانب خبراء متخصصين على أعلى مستوى.

وأكد أن البرنامج يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بما يمنح الخريج فرصة لاكتساب خبرة ميدانية حقيقية تساعده على بدء حياته المهنية، وهو ما يتوافق مع توجه نقابة المهندسين نحو ربط التدريب باحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن التوجيهات التي وصلت إلى الشركة من القيادة العامة تتمثل في تقديم هذه البرامج باعتبارها خدمة مجتمعية لصالح شباب مصر، ودعم تأهيلهم ورفع قدراتهم في المجالات التكنولوجية الحديثة.