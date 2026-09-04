أمير هشام: اتحاد الكرة يلغي مناقصة الفار ويتجه لنظام الإيجار حتى يناير

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر إلغاء المناقصة الخاصة بتشغيل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، والاعتماد على نظام "الإيجار" مع الشركة الإسبانية التي تم التعامل معها سابقًا، وذلك حتى شهر يناير المقبل.

وقال عبر برنامجه "مودرن سبورتس" المذاع على قناة "Modern MTI"، بأن مسؤولي اتحاد الكرة يدرسون التجديد للشركة الإسبانية الحالية أو المفاضلة بين خيارات أخرى لبحث إمكانية التعاقد مع شركة جديدة لتشغيل التقنية في المسابقات المحلية بحلول يناير القادم.

وأوضح، أن المناقصة الأخيرة شهدت تنافسًا بين شركتين من ألمانيا وإسبانيا للفوز بحقوق تشغيل التقنية في الدوري المصري، قبل أن يستقر المجلس على إلغائها والاستمرار بنظام الإيجار المؤقت مع الشركة الإسبانية.

واختتم، تصريحاته بالإشارة إلى أن اتحاد الكرة اشترط على الشركات المتقدمة مستقبلاً ضرورة توفير أحدث تكنولوجيا لرصد التسلل، بهدف إنهاء الأزمات التحكيمية المتكررة وضمان دقة القرارات في البطولات الوطنية.