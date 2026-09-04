قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الجمعة 4 سبتمبر
بدء تسجيل المواطنين في قرعة الحج السياحي لموسم 1448هـ
مسؤولون أمريكيون: الضربة على كوهستك جنوب إيران استهدفت برج اتصالات
مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
دار الإفتاء تحسم الجدل: تنظيم الأسرة جائز شرعًا وليس تدخلًا في قدر الله
تقرير صيني: مصر تتحول إلى منصة إنتاج وتصدير لبكين بالشرق الأوسط وأفريقيا
ترامب يهاجم قرار المحكمة العليا في ميزوري بشأن الخريطة الانتخابية الجديدة: سخيف وغير دستوري
كيفية تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة .. الإفتاء تجيب
تراجع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة
أمريكا تعلن انضمام الاتحاد الأوروبي رسميا إلى عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران
الزمالك يحدد 4 ملايين دولار للموافقة على بيع بيزيرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دار الإفتاء تحسم الجدل: تنظيم الأسرة جائز شرعًا وليس تدخلًا في قدر الله

تنظيم الأسرة
تنظيم الأسرة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن تنظيم الأسرة إذا كان معناه أنْ يتَّخذَ الزوجان باختيارهما واقتناعهما الوسائلَ التي يريانها كفيلةً بتباعد فترات الحمل، أو إيقافِه لمدة معينة من الزمان يتفقان عليها فيما بينهما، وكان ذلك لأسبابٍ تدعو إليه، وهذه الأسباب يُقَدِّرُها الزوجان حسب ظروفهما- فإننا نرى أنَّ تنظيم الأسرة أو النَّسل بتلك الصورة السابق بيانها، جائزٌ شرعًا وعقلًا ولا حرمة فيه.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها عن تنظيم الأسرة في الإسلام، أن من الفقهاء القدامى الذين فصَّلوا الحديث عن هذه المسألة الإمام الغزالي المتوفى سنة (505 هـ) في كتاب "إحياء علوم الدين".

هل تنظيم الأسرة يعد تدخلا في قدر الله؟

وأكدت دار الإفتاء أن تنظيمُ الأسرة ليس هروبًا من قضاء الله ولا تدخلًا في قدره سبحانه وتعالى، وإنما هو من باب الأخذ بالأسباب العادية التي إن شاء الله تعالى خلق عندها الأثر أو لم يخلقه كما هي عقيدة أهل السنة في ارتباط الأسباب بالمسببات بطريق جريان العادة، وأن كلَّ أثر وقع في الكون فهو مخلوق، وأنه لا خالق على الحقيقة سوى الله عز وجل.

روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً، هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا، وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ: «اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» فَلَبِثَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ، فَقَالَ: «قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا».

ففي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» دلالة على أنه لا تعارض بين الأخذ بالأسباب ووقوع الأقدار؛ لأنه لا قدرة لأحد على مخالفة قضاء الله وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

وقد روى أبو داود في "سننه" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ المَوْءُودَةُ الصُّغْرَى قَالَ: «كَذَبَتْ يَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ».

وتابعت: فعلى هذا لا يعتبر تنظيم الأسرة تدخلًا غير جائز في القدر أو هروبًا منه، وإنما هو من باب الأخذ بالأسباب العادية التي إن شاء الله تعالى خلق عندها الأثر أو لم يخلقه كما هي عقيدة أهل السنة في ارتباط الأسباب بالمسببات بطريق جريان العادة، وأن كل أثر وقع في الكون فهو مخلوق، وأنه لا خالق سوى الله عز وجل.

دار الإفتاء تنظيم الأسرة وسائل تنظيم الحمل قضاء الله تنظيم الأسرة في الإسلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء التوقيت الصيفي

الساعة هتبقى 11 بدل 12.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا يوم خميس

حفل الزفاف

انزلي هتبوظي الكادر.. عروس تثير الجدل بعد طرد جدتها من على المسرح في حفل زفافها

المحامي امين الدسوقي أحد الناجين في واقعة اسانسير محاكم المحلة

جواه واحدة ست وولادها | تفاصيل صادمة في حادث أسانسير مجمع محاكم المحلة .. خاص

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس

طقس 6 أيام: أجواء حارة ورطبة.. والأرصاد تُحذر من تأثيرات شديدة لظاهرة "النينيو"

كارت الكهرباء

بتشحن كارت الكهرباء وبيخلص بسرعة؟ .. إعرف السبب والحل

عروس

انزلي من فوق المسرح | عروس تحرج جدتها بطلب صادم في حفل زفافها والأب يتدخل

محمد الشناوي

قرار مهم في الأهلي بشأن محمد الشناوي | خاص

ترشيحاتنا

محمد أبو العباس نوفل نقيب العاملين بالنقل والمواصلات

النقل والمواصلات: الصيانة الدورية للطرق والكباري حق وليست رفاهية

المهندسين توقع بروتوكولا مع الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات

تدريب على طيبة 1.. المهندسين توقع بروتوكولا لإطلاق برنامج متخصص في شبكات الاتصالات

تكريم رجال الإسعاف

6 دقائق أنقذته من الموت.. تكريم رجال الإسعاف بعد إنقاذ والد الطـ.فل محمد رجب

بالصور

طريقة تخليل الزيتون التفاحي في المنزل.. طعم مميز وقوام مقرمش

طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد