تراجع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة

شهدت أسعار العملات العربية في مصر تذبذبا علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري بين انخفاضات وارتفاعات طفيفة.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

تراجع أسعار عملات دول الخليج اليوم الجمعة

انخفضت الريال السعودي إلى 13.52 جنيه مصري في سعر الشراء و13.58 جنيه في سعر البيع .

وبالمثل، انخفض الدرهم الإماراتي ليسجل 13.84 جنيه شراء و13.88 جنيه بيع.

وشهد الريال القطري تراجعا إلى12.91 جنيه شراء و13.99 جنيه بيع.

وحافظ الدينار الكويتي على مركزه كأقوى العملات المتداولة، بسعر 160.99 جنيه و166.09 جنيه.

وانخفض سعر الدنيار البحريني ليسجل 132.83 جنيه للشراء، و 136.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر شراء الدينار الأردني 70.94 جنيه، و72 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال العُماني نحو 130.18 جنيه شراء، و 132.41 جنيه بيع.