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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

Keylogger.. برنامج خفي يسجل كلمات المرور ويهدد حساباتك البنكية

الحساب البنكي
الحساب البنكي
محمد البدوي

كشف المهندس أيسم صلاح الدين، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن أحد الأساليب التي قد يستغلها المحتالون للحصول على بيانات المستخدمين، من خلال برمجيات خبيثة تعمل على الهواتف والأجهزة الإلكترونية، ومن بينها ما يعرف باسم «Keylogger».

وأوضح «صلاح الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» على قناة «إم بي سي مصر»، أن بعض البرمجيات الخبيثة يمكنها العمل في خلفية الجهاز دون أن يشعر المستخدم بوجودها، بينما تتمتع أنواع أخرى بالقدرة على تسجيل ما يكتبه الشخص باستخدام لوحة المفاتيح.

ما هو Keylogger؟
 

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن «Keylogger» هو نوع من البرمجيات يستطيع تسجيل الحروف والأرقام التي يكتبها المستخدم على لوحة المفاتيح، ثم إرسال هذه البيانات إلى الجهة التي زرعت البرنامج على الجهاز.

استخدام الهاتف أو الكمبيوتر 

وتزداد خطورة هذه البرمجيات عند استخدام الهاتف أو الكمبيوتر في إجراء المعاملات المالية، إذ يمكنها تسجيل البيانات التي يكتبها المستخدم، بما في ذلك كلمات المرور أو بعض المعلومات الحساسة المستخدمة أثناء الدخول إلى الخدمات المصرفية.

ولفت «صلاح الدين» إلى أن وصول هذه البرمجيات إلى الجهاز قد يبدأ من خلال الضغط على رابط مشبوه يصل للمستخدم عبر رسالة أو وسيلة تواصل أخرى، خاصة عندما تكون الرسالة مصحوبة بطلب عاجل لاتخاذ إجراء يتعلق بحساب بنكي أو حساب على «إنستاباي».

كيف تحمي نفسك من البرمجيات الخبيثة؟
 

ونصح خبير تكنولوجيا المعلومات بعدم فتح أي رابط مجهول المصدر، حتى إذا كانت الرسالة المصاحبة له تحذر من إيقاف الحساب أو تطالب المستخدم بسرعة اتخاذ إجراء معين.

كما دعا إلى استخدام أدوات وبرامج الحماية المتاحة على أنظمة التشغيل المختلفة، سواء على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد أو أجهزة آيفون، والاستجابة لأي تحذيرات أمنية تظهر على الجهاز.

كلمات المرور والبيانات المصرفية

وشدد على أن عدم الضغط على الروابط غير الموثوقة، وعدم مشاركة كلمات المرور والبيانات المصرفية مع الآخرين، يمثلان خط الدفاع الأول أمام محاولات الاحتيال الإلكتروني واختراق الحسابات.

البيانات المصرفية البرمجيات المعاملات المالية Keylogger الحساب البنكي إنستاباي

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