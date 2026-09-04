الزمالك يكشف رسميا عن القميص البديل للموسم الجديد

أعلن نادي الزمالك رسميًا عن الزي الثاني والبديل للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وكشف النادي عن التصميم الجديد للقميص البديل، الذي جاء باللون الأسود، في ظهور مختلف عن القميص الأساسي للفريق، مع إضافة تفاصيل باللون الفسفوري، أبرزها شعار الزمالك الموجود أعلى يسار القميص.

ويأتي القميص البديل ضمن التصميمات الجديدة التي يستعد الفريق لارتدائها خلال منافسات الموسم المقبل، سواء على المستوى المحلي أو القاري، في ظل ارتباط الزمالك بالمشاركة في عدد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

الأسود يزين الزي الثاني للزمالك

ويتميز القميص البديل باللون الأسود، مع ظهور شعار نادي الزمالك باللون الفسفوري في الجزء العلوي من القميص، ليمنح التصميم طابعًا مختلفًا عن الزي الأساسي الذي يحافظ على الهوية التقليدية للفريق.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن القميص الأساسي للموسم الجديد، والذي جاء باللون الأبيض المعتاد، مع وجود خطين باللون الأحمر، في إشارة إلى ألوان النادي التاريخية.

كما يتضمن القميص الأساسي وجود شعار الزمالك، إلى جانب خمس نجوم ذهبية أعلى الشعار، في تصميم يعكس تاريخ النادي وإنجازاته.

الزمالك يبدأ مشواره الأفريقي أمام بطل جيبوتي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض أولى مبارياته الرسمية في الموسم الجديد، عندما يستضيف نظيره إيه إس بورت، بطل جيبوتي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب.

ويأمل الزمالك في استغلال إقامة مباراة الذهاب على ملعبه وبين جماهيره، وتحقيق الفوز بفارق مريح، من أجل تسهيل مهمته في حسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

وتأتي مواجهة إيه إس بورت في بداية مشوار الزمالك بالموسم الجديد، وسط رغبة من الجهاز الفني واللاعبين في تحقيق انطلاقة قوية على الصعيد الأفريقي، والمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا