الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة إيه إس بورت في دوري أبطال أفريقيا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الخميس، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الجهاز الفني للزمالك، بقيادة معتمد جمال، على تخفيف الحمل البدني خلال المران، خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل مواجهة الغد، حيث خاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف البرتغالي نونو كوستا ريبيرو، مدرب الأحمال.

وركز الجهاز الفني خلال المران على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات لخوض تدريبات متنوعة، مع حرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين بشكل مستمر وتصحيح الأخطاء والسلبيات.

ويستعد الزمالك لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي، في تمام الثامنة مساء غدٍ الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب خارج مصر.