ملائكة رحمة.. محمد موسى يشيد بأبطال الإسعاف بعد إنقاذ طفل لوالده ببني سويف

أشاد الإعلامي محمد موسى بسرعة استجابة رجال هيئة الإسعاف في واقعة إنقاذ طفل يبلغ من العمر 13 عامًا لوالده، بعدما تعرض الأخير لجلطة دماغية مفاجئة أثناء قيادته سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف، مؤكدًا أن البطولة الحقيقية لا تُصنع أمام الكاميرات، وإنما تظهر في أصعب اللحظات، عندما يتحول الإنسان العادي إلى بطل بفضل ثباته وشجاعته.



وقال موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن الواقعة تمثل قصة إنسانية استثنائية، بطلها الطفل محمد رجب، الذي وجد نفسه فجأة في مواجهة موقف يفوق عمره وإمكاناته، بعدما أصيب والده بجلطة أفقدته القدرة على الحركة والكلام، وبدأ يفقد وعيه أثناء وجودهما داخل سيارة نصف نقل محملة بالأثاث.

وأوضح أن الأب، وقبل أن تتدهور حالته بصورة أكبر، تمكن من إيقاف السيارة على جانب الطريق في منطقة نائية ومظلمة، ليجد الطفل نفسه وحيدًا تقريبًا في مواجهة موقف بالغ الصعوبة، لكنه لم يستسلم للخوف أو الارتباك، وإنما أمسك هاتفه واتصل برقم الطوارئ 123 طلبًا للنجدة.

وأشار محمد موسى إلى أن الجانب الإنساني في الواقعة لم يتوقف عند شجاعة الطفل، وإنما ظهر أيضًا في تعامل رجال الإسعاف مع استغاثته، حيث تلقى صابر محمد، مشرف عمليات هيئة الإسعاف، الاتصال، ولاحظ من نبرة صوت الطفل حجم الخوف والارتباك الذي يسيطر عليه، خاصة أنه لم يكن قادرًا على تحديد موقعه بدقة في الطريق الصحراوي.

وأكد موسى أن مشرف العمليات لم يتعامل مع المكالمة باعتبارها مجرد بلاغ، وإنما تحول في تلك اللحظات إلى مصدر أمان للطفل، وطمأنه بأنه سيظل معه على الهاتف حتى وصول سيارة الإسعاف، وهو ما ساعد الطفل على التماسك حتى وصول المساعدة.

وأضاف أن مشرف العمليات وجه طاقم سيارة الإسعاف، المسعف محمد عرفان والسائق إدوارد فتح الله، إلى تشغيل صفارات الإنذار بأعلى صوت أثناء تحركهما في الطريق، حتى يتمكن الطفل من سماع سيارة الإسعاف وتحديد موقعها.

وتابع موسى أن الاستجابة السريعة أسهمت في الوصول إلى الأب خلال نحو 6 دقائق، ليتم نقله إلى المستشفى وتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن تتحسن حالته ويعود إلى منزله، في واقعة وصفها بأنها نموذج مشرف للتعامل الإنساني والمهني مع حالات الطوارئ.

واختتم محمد موسى حديثه بالإشادة بالطفل محمد رجب ورجال الإسعاف، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تكشف معدن المصريين الحقيقي، وأن أبطال الإسعاف يستحقون التقدير لما يقدمونه من جهود في لحظات يكون فيها عامل الوقت حاسمًا لإنقاذ الأرواح.



https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/1317776466913672/