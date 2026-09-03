قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة يلغي مناقصة الفار ويتجه لنظام الإيجار مع الشركة الإسبانية
محمد شوقي يعتذر عن تدريب المصري بعد رحيل النحاس
شعبة الدواجن تكشف السعر العادل للفراخ .. الإنتاج يكلف المنتج 75 جنيهًا للكيلو
سر عطر يتجاوز سعره المليون دولار .. ماذا تعرف عن روائح الأثرياء؟
خبط سيدة وجرى.. القبض على سائق ميكروباص بالقليوبية
"تاريخ عظيم ومستقبل نصنعه".. السيدة انتصار السيسي تنشر فيديو لجولتها مع قرينة الرئيس الصيني بمعرض "ديارنا"
الدوري الممتاز | شوبير : حققنا فوزًا مهمًّا أمام سموحة .. ونسير بشكل مميز في الدوري
ملائكة رحمة.. محمد موسى يشيد بأبطال الإسعاف بعد إنقاذ طفل لوالده ببني سويف
فاتورة كهرباء سبتمبر 2026 .. طرق الاستعلام والسداد إلكترونيًا
نفسي أبقى زي محمد صلاح | طفل قنا يخطف التريند بالجلابية .. سر رفضه 100 جنيه من مدربه؟
ملامح موسم الحج السياحي 2027.. تفاصيل الأسعار والشرائح والفئات
طريقة تخليل الزيتون التفاحي في المنزل.. طعم مميز وقوام مقرمش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ملائكة رحمة.. محمد موسى يشيد بأبطال الإسعاف بعد إنقاذ طفل لوالده ببني سويف

محمد موسى
محمد موسى
رحمة سمير

أشاد الإعلامي محمد موسى بسرعة استجابة رجال هيئة الإسعاف في واقعة إنقاذ طفل يبلغ من العمر 13 عامًا لوالده، بعدما تعرض الأخير لجلطة دماغية مفاجئة أثناء قيادته سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف، مؤكدًا أن البطولة الحقيقية لا تُصنع أمام الكاميرات، وإنما تظهر في أصعب اللحظات، عندما يتحول الإنسان العادي إلى بطل بفضل ثباته وشجاعته.


وقال موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن الواقعة تمثل قصة إنسانية استثنائية، بطلها الطفل محمد رجب، الذي وجد نفسه فجأة في مواجهة موقف يفوق عمره وإمكاناته، بعدما أصيب والده بجلطة أفقدته القدرة على الحركة والكلام، وبدأ يفقد وعيه أثناء وجودهما داخل سيارة نصف نقل محملة بالأثاث.
وأوضح أن الأب، وقبل أن تتدهور حالته بصورة أكبر، تمكن من إيقاف السيارة على جانب الطريق في منطقة نائية ومظلمة، ليجد الطفل نفسه وحيدًا تقريبًا في مواجهة موقف بالغ الصعوبة، لكنه لم يستسلم للخوف أو الارتباك، وإنما أمسك هاتفه واتصل برقم الطوارئ 123 طلبًا للنجدة.
وأشار محمد موسى إلى أن الجانب الإنساني في الواقعة لم يتوقف عند شجاعة الطفل، وإنما ظهر أيضًا في تعامل رجال الإسعاف مع استغاثته، حيث تلقى صابر محمد، مشرف عمليات هيئة الإسعاف، الاتصال، ولاحظ من نبرة صوت الطفل حجم الخوف والارتباك الذي يسيطر عليه، خاصة أنه لم يكن قادرًا على تحديد موقعه بدقة في الطريق الصحراوي.
وأكد موسى أن مشرف العمليات لم يتعامل مع المكالمة باعتبارها مجرد بلاغ، وإنما تحول في تلك اللحظات إلى مصدر أمان للطفل، وطمأنه بأنه سيظل معه على الهاتف حتى وصول سيارة الإسعاف، وهو ما ساعد الطفل على التماسك حتى وصول المساعدة.
وأضاف أن مشرف العمليات وجه طاقم سيارة الإسعاف، المسعف محمد عرفان والسائق إدوارد فتح الله، إلى تشغيل صفارات الإنذار بأعلى صوت أثناء تحركهما في الطريق، حتى يتمكن الطفل من سماع سيارة الإسعاف وتحديد موقعها.
وتابع موسى أن الاستجابة السريعة أسهمت في الوصول إلى الأب خلال نحو 6 دقائق، ليتم نقله إلى المستشفى وتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن تتحسن حالته ويعود إلى منزله، في واقعة وصفها بأنها نموذج مشرف للتعامل الإنساني والمهني مع حالات الطوارئ.
واختتم محمد موسى حديثه بالإشادة بالطفل محمد رجب ورجال الإسعاف، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تكشف معدن المصريين الحقيقي، وأن أبطال الإسعاف يستحقون التقدير لما يقدمونه من جهود في لحظات يكون فيها عامل الوقت حاسمًا لإنقاذ الأرواح.


https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/1317776466913672/ 

محمد موسى بني سويف الإسعاف أبطال الإسعاف ملايكة رحمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء التوقيت الصيفي

الساعة هتبقى 11 بدل 12.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا يوم خميس

هبة مجدي

بعد تعافي هبة مجدي.. هذه الأشياء تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حفل الزفاف

انزلي هتبوظي الكادر.. عروس تثير الجدل بعد طرد جدتها من على المسرح في حفل زفافها

قطع المياه

الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

ليل محمد صلاح

احتفال عائلي بقدوم مولود جديد لمحمد صلاح.. شقيقة زوجته: «خالتو للمرة السابعة»

البنك المركزي

رسائل هامة لعملاء إنستاباي من البنك المركزي.. تحذيرات ونصائح عاجلة

ترشيحاتنا

سائق مترو

فرص عمل للشباب.. الشركة الفرنسية لمترو الأنفاق تبحث عن وظيفة سائق قطار

وظائف سفارة كوريا

الراتب450 دولار شهرياً.. وظائف سفارة كوريا وطريقة التقديم

بطاقة الرقم القومي

خطوات استخراجها.. قائمه أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي (عادية وفورية)

بالصور

طريقة تخليل الزيتون التفاحي في المنزل.. طعم مميز وقوام مقرمش

طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي

بإطلالة صيفية جريئة .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

تحذير لمضغ العلكة الخالية من السكر.. مُحلي شائع قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطات

دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب
دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب
دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب

بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه

خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد