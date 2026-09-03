"تاريخ عظيم ومستقبل نصنعه".. السيدة انتصار السيسي تنشر فيديو لجولتها مع قرينة الرئيس الصيني بمعرض "ديارنا"

نشرت السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، فيديو عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "عن جولة برفقة السيدة "بينغ لي يوان"، قرينة الرئيس الصيني، لتفقد المصنوعات المصرية بمعرض "ديارنا".

وكتبت السيدة انتصار السيسي، في تعليقها على الفيديو، "تاريخ عظيم.. ومستقبل نصنعه..مع ضيفة مصر العزيزة السيدة بينغ لي يوان قرينة فخامة رئيس الصين في جولة مع المصنوعات المصرية".



وكانت السيدة انتصار السيسي عبرت عن سعادتها باستقبال السيدة “بينغ لي يوان” قائلة: سعدت بإستقبال ضيفة مصر العزيزة، السيدة بينغ لي يوان، قرينة فخامه الرئيس الصيني، في لقاء ودي يجسد عمق العلاقات التاريخية والروابط الراسخة بين مصر والصين.

