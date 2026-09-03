لماذا اختار محمد صلاح اسم «ليل» لابنه؟ تعرف على معنى الاسم

بعد سنوات من لقب «أبو البنات»، استقبل النجم المصري محمد صلاح مولوده الثالث، ليصبح أبا لولد إلى جانب ابنتيه مكة وكيان، في خبر أسعد جمهوره ومحبيه.

وكشفت رباب صلاح، شقيقة محمد صلاح، عن اسم المولود الجديد من خلال منشور عبر حسابها على إنستجرام، معلنة أن اسمه «ليل محمد صلاح»، ووجهت له رسالة تهنئة قائلة: «حبيب قلب عمتو، نور الدنيا ليل محمد صلاح».

ويعد «ليل» الطفل الثالث لمحمد صلاح وزوجته ماجي صادق، بعد ابنتهما الكبرى مكة التي ولدت عام 2014، وابنتهما الثانية كيان التي ولدت عام 2020.

ما معنى اسم ليل؟

يحمل اسم «ليل» جذورا عربية، ويشير في اللغة إلى الفترة التي تعقب النهار وتمتد من غروب الشمس حتى طلوع الفجر، كما ارتبطت الكلمة في الثقافة العربية بمعاني الهدوء والسكون والسكينة والتأمل.

ويأتي اختيار الاسم لافتا، خاصة أنه من الأسماء العربية غير الشائعة نسبيا كاسم علم للذكور، وهو ما جعله محط اهتمام الجمهور بمجرد الكشف عنه.

وبقدوم «ليل»، تتحول عائلة محمد صلاح من أسرة تضم بنتين إلى أسرة من خمسة أفراد، ويبدأ نجم الكرة المصري مرحلة جديدة في حياته بعيدا عن المستطيل الأخضر، هذه المرة برفقة ابنه الذي خطف اسمه الأنظار قبل أن يظهر إلى الجمهور.