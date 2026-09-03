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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف شاغرة للمعلمين في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. والتقديم عبر هذا الرابط

مدارس التكنولوجيا التطبيقية
مدارس التكنولوجيا التطبيقية
ياسمين بدوي

أعلنت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بعدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك وفقًا للاحتياجات الوظيفية ومعايير الاختيار المعتمدة بكل مدرسة.

ويشمل الإعلان مدرسة غبور الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية ومدرسة د. سمير النجار للتكنولوجيا التطبيقية بمركز التحرير بمحافظة البحيرة، إلى جانب المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان بمحافظة الجيزة.

ودعت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  ، الراغبين في التقدم إلى اختيار الوظيفة والمدرسة المناسبة، والتأكد من استيفاء متطلبات الوظيفة قبل استكمال بيانات التسجيل، مع ضرورة إدخال البيانات بدقة للاعتماد عليها في التواصل مع المتقدمين.

وقالت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  : أنه فيما يتعلق بالوظائف الشاغرة بمدرستي غبور الزراعية ود. سمير النجار بمحافظة البحيرة، تقرر عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين المستوفين للشروط يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2026 بمقر مزرعة دلتكس ومزرعة غبور بمركز التحرير.

وأكدت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  ،  أنه سيتم مراجعة الطلبات وفقًا للاحتياجات الوظيفية بكل مدرسة، والتواصل مع المرشحين المستوفين للشروط لاستكمال مراحل التقييم والاختيار.

للتسجيل والتقديم:

https://forms.gle/YFKcdbxiywAWFSBc7

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير التعليم الفني، من خلال تقديم نموذج تعليمي متكامل يعتمد على الجودة، والشراكة مع الجهات والمؤسسات الوطنية، وربط العملية التعليمية باحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات وظائف المستقبل ودعم مسيرة التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بشراكات دولية، تعلن الوزارة انطلاق الدراسة ب 5 مدارس مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية تحت اسم "جوليوناتا"، وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبالشراكة مع أكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لافيتا" الإيطالية، اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧؛ بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة في مجالات الكهرباء والطاقة من خلال تعليم تطبيقي متخصص يواكب أحدث التطورات التكنولوجية ويلبي احتياجات سوق العمل.
 

مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس التكنولوجيا التطبيقية وزارة التربية والتعليم

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