قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الفنانة العالمية كارلا جيفري
بعد الهجمات الإيرانية على أراضيها.. الكويت تهدد: أمن المنطقة في خطر
جلا هشام تثير التكهنات حول ارتباطها بإياد الموجي.. ما القصة؟
نائب: إقامة المشروعات الاستثمارية يساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
أسبانيا تستدعي السفير المغربي لديها بسبب «سبتة» و«مليلية»
وصية مؤثرة من شهيد فلسطيني.. عمر النعسان طلب أن يُلف جثمانه بعلمي مصر وفلسطين
في واقعة غير مسبوقة.. محكمة حوثية تحاكم مواطنين بسبب رصف طريق
انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية
6 غيابات في الزمالك أمام بطل جيبوتي بموقعة دوري أبطال أفريقيا
أسعار الدواجن تقفز 7 جنيهات.. ماذا يحدث في الأسواق؟
أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد
مصر تكسر رقمها التاريخي في المتوسط.. وتقفز بين الخمسة العظماء في تارانتو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسبانيا تستدعي السفير المغربي لديها بسبب «سبتة» و«مليلية»

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

استدعت الحكومة الإسبانية السفير المغربي في مدريد احتجاجًا على تصريحات أدلى بها وزيريان مغربيان بشأن مدينتي سبتة ومليلية، واصفا تلك التصريحات بأنها "غير مقبولة".

وفي تصريحات له قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ، خلال جلسة في البرلمان الإسباني لمناقشة أزمة التدفق الجماعي للمهاجرين إلى سبتة، إن أجهزة الاستخبارات الإسبانية لم تجد حتى الآن دليلا على وقوف جهات حكومية، بينها المغرب أو روسيا أو إسرائيل، وراء منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي شجعت المهاجرين على محاولة عبور الحدود إلى المدينة.

وأضاف أنه "لا يوجد دليل" على أن عملية العبور إلى سبتة كانت مخططة أو نفذتها السلطات المغربية، مؤكدا أن المعطيات المتوافرة لدى الأجهزة الإسبانية لا تثبت تورط الحكومة المغربية في الأحداث.

كما أكد رئيس الوزراء الإسباني على استمرار التعاون بين مدريد والرباط، في وقت تواجه فيه الحكومة الإسبانية ضغوطا سياسية للتحقيق في ملابسات التدفق الكبير للمهاجرين إلى سبتة، والذي وقع يومي 30 و31 يوليو .

وكان أكثر من 72 ألف مهاجر قد عبروا بشكل غير نظامي من المغرب إلى سبتة خلال الأزمة، وفق أحدث المعطيات الإسبانية، فيما أعادت السلطات الإسبانية أكثر من 90% منهم.

الحكومة الإسبانية مدينتي سبتة ومليلية السفير المغربي في مدريد البرلمان الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وزوجته

بعد مكة وكيان.. محمد صلاح يُرزق بمولود ذكر جديد

محمد صلاح وشقيقته

حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد

اسرة محمد صلاح

حلمه اتحقق.. ماذا قال محمد صلاح عن مكة وكيان قبل أن يُرزق بولد؟

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

ذهب

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. كم وصل عيار 21؟

مشغولات ذهبية

مسار أكثر حذراً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس

السيارة

أحدهم توفى.. الداخلية تكشف مفاجأة في واقعة مطاردة سيارة لأخرى بالقليوبية

محمد صلاح

«ليل» محمد صلاح .. أبرز صفات ابن الفرعون المصري الجديد

ترشيحاتنا

المتهم

لم يراع حرمة المسجد.. القبض على المتهم بسرقة صنابير المياه بالبحيرة

أرشيفية

رقصت بملابس خادشة.. كواليس القبض على صانعة محتوى بالمنصورة

أرشيفية

هموت نفسي يا أمي.. شاب يحاول إنهاء حياته بسبب مشادة مع والدته بالمقطم

بالصور

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ابنة نجلاء فتحي
ابنة نجلاء فتحي
ابنة نجلاء فتحي

بـ19 مليون جنيه.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل بالسوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة فى عيد ميلادها

بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها
بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها
بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها

فيديو

صورة أرشيفية

رصاص الانتقام.. حبس المتهمين بإطلاق النار على منزل في سوهاج للتحقيقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد