فيلم «قفلة» يشارك في مهرجان ظفار السينمائي الدولي

وقع اختيار مهرجان ظفار السينمائي الدولي، في دورته الثانية علي الفيلم المصري القصير" قفلة" ليشارك في مسابقة الأفلام القصيرة.

المهرجان من المقرّر إقامته ولاية صلالة بمحافظة ظفار في سلطنة عُمان، يوم 6 سبتمبر الجاري، وتستمر فعالياته على مدار أربعة أيام.

فيلم قفلة للمخرج أحمد الزغبى يجمع في بطولته كلًا من جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، مالك عماد، يارا جبران، نجلاء يونس، شيماء فاروق ويوسف إدريس، فيما كتب الفيلم وأخرجه أحمد الزغبي.

قصة الفيلم:

تدور أحداث الفيلم خلال الساعات الأولى من صباح يوم العيد، داخل أحد العقارات السكنية، حيث تستيقظ أسرة على أزمة صحية مفاجئة يتعرض لها الجد، لتتحول أجواء العيد المنتظرة إلى حالة من التوتر والقلق.



يخرج أفراد الأسرة من الرجال على وجه السرعة للبحث عن طبيب يمكنه إنقاذ الجد، إلا أن مرور الوقت دون عودتهم يزيد من حالة الارتباك والخوف لدى النساء والأطفال، الذين يجدون أنفسهم عالقين في انتظار مجهول لا يعرفون نهايته.