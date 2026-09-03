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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس.. أقل سعر في البنوك يسجل 50.87 جنيه

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

 

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تحركات جديدة خلال تعاملات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، بعدما تجاوزت العملة الأمريكية مستوى 51 جنيهًا في عدد من البنوك، بالتزامن مع استمرار ارتفاعات الدولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وسجل أعلى سعر للدولار نحو 51.33 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع، بينما بلغ أقل سعر 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

تباينت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه من بنك إلى آخر خلال تعاملات اليوم، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي 51.08 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB نحو 51.08 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك التنمية الصناعية 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في المصرف العربي الدولي 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك نكست 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك المصري الخليجي 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في باقي البنوك

سجل الدولار في بنك قناة السويس 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 51.03 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار اليوم

بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي التجاري 51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك أبوظبي الأول 51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 51.00 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك فيصل 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في ميد بنك 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

تحركات الدولار أمام الجنيه

تأتي هذه التحركات في أسعار الدولار بالتزامن مع موجة من الارتفاعات المتتالية للعملة الأمريكية أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وسط متابعة مستمرة لحركة سوق الصرف وأسعار الدولار في البنوك المصرية.

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