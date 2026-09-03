من سوهاج إلى بكين.. شراكات علمية تفتح آفاقًا جديدة للتعليم والبحث والابتكار بين مصر والصين

تحتفل مصر والصين بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وبالتزامن مع الاحتفال، تتجاوز الشراكة المصرية الصينية حدود السياسية والاقتصاد، لتفتح آفاقًا واسعة أمام التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، باعتبارها أحد أهم جسور بناء المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي جامعة سوهاج في مقدمة المؤسسات التعليمية التي تسعى إلى ترجمة عمق العلاقات المصرية الصينية إلى تعاون أكاديمي وبحثي ملموس، من خلال بناء شراكات مع عدد من الجامعات والمؤسسات العلمية الصينية، تستهدف تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتعزيز البحث العلمي المشترك.

جامعة سوهاج تؤكد:" العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا متميزًا للشراكات الدولية القائمة على المصالح المشتركة"

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا متميزًا للشراكات الدولية القائمة على المصالح المشتركة ودعم التنمية والسلام، مشيرًا إلى أن الزيارة الرسمية للرئيس الصيني شي جينبينج إلى مصر تعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، خاصة مع تزامنها مع مرور سبعة عقود على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضح رئيس الجامعة أن ما تشهده العلاقات بين البلدين من تعاون متنامٍ في مجالات الاستثمار والصناعة والطاقة والبنية التحتية والتعليم ونقل التكنولوجيا، يفتح المجال أمام الجامعات المصرية لتوسيع شراكاتها الدولية والاستفادة من التجربة الصينية المتقدمة في البحث العلمي والابتكار.

وفي هذا الإطار، نجحت جامعة سوهاج خلال الفترة الماضية في تعزيز جسور التعاون الأكاديمي والبحثي مع عدد من الجامعات الصينية، حيث تقدمت بمشروع بحثي مشترك بالتعاون مع جامعة شمال الصين، التي تمتلك خبرات متخصصة في مجالات الموارد المائية والطاقة والهندسة والبحث التطبيقي.

كما عززت الجامعة تعاونها مع جامعة شنجهاي للأعمال بالصين، بما يدعم التبادل العلمي والثقافي بين الجانبين، ويتيح فرصًا لتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، إلى جانب تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

ويرى الدكتور حسان النعماني أن تجربة جامعة سوهاج في التعاون مع الجامعات الصينية تمثل نموذجًا عمليًا لكيفية توظيف العلاقات الدولية في خدمة التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أن هذه الشراكات لا تقتصر على تبادل الخبرات الأكاديمية فقط، بل تمتد لتشمل بناء قدرات الباحثين والطلاب، ودعم الابتكار، وربط البحث العلمي باحتياجات التنمية.

ومع استمرار تطور العلاقات المصرية الصينية، تبدو الجامعات أحد أهم مسارات الشراكة بين البلدين، حيث تتحول المعرفة والبحث العلمي إلى لغة مشتركة تصنع مستقبلًا أكثر تعاونًا، وتفتح أمام الأجيال الجديدة آفاقًا أرحب للتعلم والابتكار والمشاركة في بناء التنمية.