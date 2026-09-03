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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-9-2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر الذهب
سعر الذهب
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب تحركات جديدة في الأسواق، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات في الأسواق العالمية، وسط استمرار متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعادن النفيسة.

ويعد الذهب من أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، وهو ما يجعل أسعاره تتأثر بعدد من العوامل المحلية والعالمية، سواء المتعلقة بحركة الأسواق أو أسعار الدولار أو مستوى الطلب على المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم وفقاً لما رصدة صباح البلد

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5335 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية نحو 6225 جنيهًا.

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 7114 جنيهًا، في حين سجل سعر الجنيه الذهب نحو 49 ألفًا و800 جنيه.

وتختلف أسعار الذهب من تاجر لآخر وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة، كما يمكن أن تتغير الأسعار على مدار اليوم بحسب حركة السوق المحلية والعالمية.

عوامل تسعير الذهب

ويخضع سعر الذهب في السوق المصرية لعدة عوامل رئيسية، يأتي في مقدمتها السعر العالمي للأوقية، إذ إن أي تحرك في أسعار الذهب بالبورصات العالمية ينعكس بصورة مباشرة على الأسعار المحلية.

كما يمثل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أحد أهم العوامل المؤثرة في تحديد السعر المحلي للذهب، خاصة أن الذهب يتم تسعيره عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تغير سعر العملة الأمريكية ينعكس على تكلفة المعدن الأصفر في السوق المصرية.

العرض والطلب يؤثران على السعر

ويأتي حجم الطلب على الذهب من أهم العوامل التي تحدد حركة الأسعار محليًا، فزيادة الإقبال على شراء المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع، بينما يؤدي تراجع الطلب إلى تقليل الضغوط على الأسعار.

كذلك تلعب حركة البيع والشراء في السوق دورًا في تحديد مستويات الأسعار، خاصة خلال فترات الأزمات الاقتصادية أو زيادة المخاوف بشأن مستقبل الأسواق.

النفط والتوترات العالمية

وتأتي تحركات الذهب في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تطورات جديدة، مع ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع تصاعد التوترات، وهو ما يزيد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وعادة ما تراقب الأسواق تحركات أسعار النفط والذهب باعتبارهما من المؤشرات المهمة على حالة الاقتصاد العالمي ومستويات المخاطر، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية التي يمكن أن تؤثر على حركة التجارة والطاقة والاستثمارات.

الذهب ملاذ آمن للمستثمرين

ويظل الذهب أحد أهم الأصول التي تحظى باهتمام المستثمرين خلال فترات التوتر وعدم الاستقرار، حيث يسعى البعض إلى الاحتفاظ بالمعدن الأصفر كوسيلة للتحوط من تقلبات الأسواق والتضخم وتغيرات أسعار العملات.

ومع استمرار التغيرات في الأسواق العالمية، تظل أسعار الذهب عرضة للتحرك صعودًا أو هبوطًا وفقًا لتطورات الأسعار العالمية، وحركة الدولار، ومستويات الطلب، إلى جانب التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية.

ملخص أسعار الذهب في السوق المصرية

عيار 18: 5335 جنيهًا للجرام

عيار 21: 6225 جنيهًا للجرام

عيار 24: 7114 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 49 ألفًا و800 جنيه

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل قيمة المصنعية والدمغة، وقد تختلف القيمة النهائية للشراء بحسب المشغولات أو المنتج الذهبي ومحل البيع.


 

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