الراتب450 دولار شهرياً.. وظائف سفارة كوريا وطريقة التقديم

أعلنت سفارة جمهورية كوريا لدى جمهورية مصر العربية عن توفر وظائف شاغرة في عدة قطاعات بالسفارة، مع بعض الشروط التي حددتها للقبول في الوظيفة، مع رواتب مجزية بالدولار.

وظائف سفارة كوريا



-أعمال النظافة

- إدارة المرافق

-المساعدة في أعمال المطبخ.

ساعات العمل اليومية:

من الساعة 08:00 إلى الساعة 4 مساء ، من الأحد إلى الخميس.

فترة الراحة: من الساعة 12:00 إلى الساعة 13:00

شروط وظائف سفارة كوريا

الاستعداد خلال ساعات العمل للقيام بأعمال النظافة والمساعدة في المطبخ حسب الحاجة.

● خبرة سابقة في نفس المجال أو في مجالات مشابهة.

● الالتزام بالعمل والمحافظة على نظافة المنزل وسلامته وترتيبه بشكل يومي.

● الإلمام بالمعايير الأساسية للنظافة والسلامة الصحية في المطبخ.

الراتب المتوقع



حوالي 450 دولارًا أمريكيًا شهريًا، يُدفع أجر العمل الإضافي وفقًا للوائح السفارة.

طريقة التقديم في وظائف سفارة كوريا

● آخر موعد للتقديم: 8 سبتمبر 2026.

● تُرسل السيرة الذاتية إلى: [email protected]

※ يجب تقديم جميع مستندات التقديم في ملف PDF واحد فقط، ولن تُقبل الطلبات المقدمة بأي صيغة أخرى.

※ سيتم التواصل بشكل فردي مع المتقدمين الذين يتم إدراجهم في القائمة المختصرة بعد مراجعة المستندات.