وظائف شاغرة برواتب تصل إلى 22 ألف جنيه

تواصل منصات التوظيف توفير فرص عمل جديدة أمام الشباب والباحثين عن وظائف، بالتزامن مع طرح عدد من الشركات وظائف شاغرة عبر بوابة فرصنا التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، في تخصصات ومجالات متنوعة، وبمستويات خبرة ومؤهلات مختلفة، فيما تصل الرواتب المعلنة لبعض الوظائف إلى 22 ألف جنيه شهريا.

وتتضمن فرص العمل وظائف تناسب حديثي الخبرة وأصحاب الخبرات المتوسطة، مع اختلاف شروط التقديم من وظيفة إلى أخرى وفقا لطبيعة العمل ومتطلبات الشركات، إلى جانب توفير عدد من المزايا للعاملين، من بينها التأمينات الاجتماعية والصحية والمواصلات واحتساب ساعات العمل الإضافية.

وظيفة عامل إنتاج بالعاشر من رمضان

أعلنت شركة مقاولات في العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية عن حاجتها إلى عامل إنتاج، دون اشتراط وجود خبرة سابقة.

وتتضمن شروط الوظيفة أن يكون المتقدم من الذكور، وأن يتراوح عمره بين 20 و50 عاما، مع القدرة على القراءة والكتابة، دون اشتراط الحصول على مؤهل دراسي أو إجادة اللغة الإنجليزية أو استخدام الحاسب الآلي.

ويبدأ الراتب الأساسي للوظيفة من 6 آلاف جنيه ويصل إلى 12 ألف جنيه شهريا، وتكون طبيعة العمل بدوام كامل.

مميزات وظيفة عامل الإنتاج

تشمل الوظيفة عددا من المزايا، أبرزها:

احتساب ساعات العمل الإضافية.

توفير وسائل مواصلات للعاملين.

التأمينات الاجتماعية.

وظيفة منسقة عمليات في السادس من أكتوبر

كما توفر شركة بيكسل إيدج بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة وظيفة منسقة عمليات، وتستهدف الوظيفة أصحاب الخبرات المتوسطة.

وتشترط الشركة أن تتراوح الخبرة العملية للمتقدمة بين عام واحد و6 أعوام، وأن تكون المتقدمة من الإناث، وألا يزيد عمرها على 22 عاما.

كما يشترط الحصول على مؤهل عال، مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس بمستوى جيد.

ويتراوح الراتب الأساسي للوظيفة بين 10 آلاف و18 ألف جنيه شهريا، وتكون طبيعة العمل بدوام كامل.

مميزات وظيفة منسقة العمليات

تتضمن الوظيفة احتساب ساعات العمل الإضافية، إلى جانب توفير وسائل المواصلات للعاملين.

وظيفة منسق عمليات المرتجعات

وتوفر شركة في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة وظيفة منسق عمليات المرتجعات، وهي من الوظائف التي تتطلب خبرة متوسطة في مجال العمل.

وتتراوح الخبرة المطلوبة بين سنة و5 سنوات، ولا تشترط الشركة جنسا معينا للمتقدمين، بينما يتراوح السن المطلوب بين 25 و35 عاما.

ويشترط الحصول على مؤهل عال، مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس بمستوى جيد جدا.

ويتراوح الراتب الأساسي بين 8 آلاف و10 آلاف جنيه شهريا، وتكون الوظيفة بدوام كامل.

مميزات وظيفة منسق عمليات المرتجعات

يحصل المقبولون في الوظيفة على عدد من المزايا، تشمل:

احتساب ساعات العمل الإضافية.

توفير وسائل المواصلات.

التأمين الصحي.

التأمينات الاجتماعية.

مهام منسق عمليات المرتجعات

تتضمن الوظيفة مجموعة من المهام التشغيلية والإدارية المرتبطة بإدارة عمليات المرتجعات، ومن أبرزها:

إدارة حساب المرتجعات ومتابعته بصورة يومية.

تنسيق عمليات الاستلام والمرتجعات والمطالبات والمشكلات التشغيلية.

متابعة حركة الشحنات منذ الاستلام وحتى إتمام عملية التسليم النهائية.

التحقيق في حالات فقدان أو تلف أو وجود عجز في الشحنات.

متابعة إثباتات التسليم والتحقق من إتمام عمليات التسليم.

التنسيق المستمر مع فرق المستودعات والنقل والأمن وخدمة العملاء.

الرد على رسائل العملاء خلال المواعيد المحددة وفقا لاتفاقيات مستوى الخدمة.

رصد المشكلات الحرجة وتصعيدها بصورة استباقية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

تحليل الأداء التشغيلي وتقديم مقترحات لتطوير وتحسين سير العمل.

إعداد تقارير الأداء اليومية والأسبوعية والشهرية.

متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية والتأكد من الالتزام بالمتطلبات التعاقدية والتشغيلية.

وظائف متنوعة للشباب وأصحاب الخبرات

وتعكس الوظائف المطروحة عبر بوابة فرصنا تنوعا في احتياجات سوق العمل، حيث تشمل فرصا لا تتطلب مؤهلات دراسية أو خبرات سابقة، إلى جانب وظائف أخرى تستهدف الحاصلين على مؤهلات عليا وأصحاب الخبرات المتوسطة.

وتتيح هذه الوظائف للباحثين عن عمل اختيار الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وفقا للشروط المحددة لكل وظيفة، مع اختلاف الرواتب والمزايا بحسب طبيعة العمل والمسؤوليات المطلوبة.