بتوجيهات الرئيس السيسي.. 7 إجراءات لضبط فواتير الكهرباء

اجتمع اليوم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات التوزيع ورؤساء القطاعات التجارية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بالإشراف المباشر والمدقق على مسالة فواتير الكهرباء وتسهيل تسديد المواطنين المبالغ المتأخرة المستحقة عليهم وأسفر الاجتماع عن 7 إجراءات هي..

1-توحيد أسعار المقايسات على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء.

2-تغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة من تقديم البلاغ.

3-تقسيط التسويات المالية وفقًا لرغبة المواطنين واللوائح المنظمة.

4-تدقيق وتشريح الفواتير طبقًا لأشهر المحاسبة والاستهلاك الفعلي.

5-الاعتماد على القراءات المصورة للعدادات وعدم تسجيل القراءات غير المصورة.

6-تعزيز الرقابة والتفتيش وإعداد تقارير أسبوعية لمنظومة إصدار ومراجعة الفواتير.

7-تفعيل منظومة الشكاوى والتظلمات والتواصل المباشر وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين