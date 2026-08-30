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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حفتر يرحب باتفاق «4+4».. خطوة جديدة لإنهاء الانقسام الليبي وتمهيد الطريق للانتخابات

توافق ليبي
توافق ليبي
ملك ريان

رحّب المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، بتوقيع الأطراف الليبية- في العاصمة طرابلس- على الاتفاق النهائي للمجموعة المصغّرة «4+4»، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبرًا الخطوة تقدمًا مهمًا على طريق إنهاء حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد.

وجاء توقيع الاتفاق؛ بعد أشهر من المناقشات والمحادثات التي شاركت فيها القيادة العامة، في إطار جهود تستهدف معالجة الملفات العالقة وتذليل العقبات أمام الوصول إلى توافق ليبي يمهد لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي.

وأكد حفتر أن مخرجات الاجتماع المصغّر تمثل خطوة متقدمة في معالجة عدد من القضايا التي تعثرت لسنوات، والتي أسهمت في تعطيل المسار السياسي وعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما ثمّن القائد العام مشاركة الأطراف الليبية في الاجتماع، مشيدًا بما وصفه بالترحيب المحلي والدولي بالتوافقات التي تم التوصل إليها، معتبرًا أن التفاهم بين الليبيين يمكن أن يسهم في تجاوز واقع الانقسام وتهيئة الظروف أمام مرحلة جديدة من الاستقرار.

وشدد حفتر على تأييده لنتائج الاجتماع المصغّر، مؤكدًا التزامه بالعمل على توحيد الدولة الليبية، والدفاع عن مطالب الشعب الليبي بإنهاء حالة الفوضى والانقسام، بما يفتح الطريق أمام استكمال المسار السياسي وإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

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