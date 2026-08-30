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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهري لموفدي الأوقاف بالخارج: واجب أبناء الوزارة بالخارج أن يكونوا أصوات رحمة وسلام

الأزهري يجتمع بموفدي الأوقاف بالخارج
الأزهري يجتمع بموفدي الأوقاف بالخارج
أحمد سعيد

عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الاتصال المرئي بموفدي الوزارة بالخارج من أجل متابعة الأداء، وتعزيز دور الوزارة في الخارج، والاطمئنان إلى تحقيق الكفاءة اللائقة بهم وبدورهم في المجتمعات المضيفة لهم.

وزير الأوقاف يعقد اجتماعا بموفدي الوزارة بالخارج عبر تقنية الاتصال المرئي

 

بدأ الوزير الاجتماع بالتهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف، ثم استمع لعدد من أبنائه الموفدين بالخارج في مختلف قارات العالم، مبيّنًا لهم أوجه التميز في بعض التجارب، ومواطن التحسين المطلوبة في جوانب أخرى.

وأوضح الوزير أن واجب أبناء الوزارة بالخارج أن يكونوا أصوات رحمة وسلام ونماذج لمكارم الأخلاق، فهذه رسالة الأزهر الشريف وأبنائه في الوزارة على الدوام؛ مؤكدًا أهمية التحلي بحسن المظهر والخلق، والاقتراب من المجتمعات المحلية بإظهار القدوة الحسنة شكلا ومظهرًا، وجوهرًا وسلوكًا.

كما أكد الوزير أهمية الإعداد الجيد للموفدين قبل السفر بما يحقق لهم قدرًا وافيًا من الدراية بالمجتمعات التي سيتوجهون إليها، ثم الاطلاع بأنفسهم بعد السفر على السياقات المحلية، وإبداء الاحترام لها وفهمها باستيعاب دقيق، فضلاً عن ضرورة التمكن من لغات المجتمعات المضيفة حرصًا على نقل الرسالة الدينية إليهم باقتدار لا ينال منه ضعف الوسيط اللغوي، ولا يمس به عدم الدراية بالسياقات المحلية.

كما وجّه الوزير بتشكيل لجنة من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمواكبة التكليفات الجديدة في هذا الشأن، علاوةً على اعتماد خريطة للاجتماعات الدورية الداخلية ومع الموفدين حرصًا على توحيد الرؤية ووضوح مسارات العمل ذات الصلة.

وفي الختام، أوضح الوزير أن الإخلاص هو جوهر العمل، وأن السفر ليس محض رحلة لكسب الرزق أو قضاء مهمة؛ بل هو سبيل للتقارب وتحقيق مطلب التعارف القرآني، وبث الخطاب الديني المصري الأزهري المستنير، وترك أثر حميد تتذكره المجتمعات المضيفة بكل خير على مرّ الزمن.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف وزير الأوقاف يعقد اجتماعا بموفدي الوزارة بالخارج موفدي الأوقاف بالخارج

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