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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا شنودة الثالث حاضرا في لقاء الذكريات بين الأنبا موسى والأنبا يؤانس

الأنبا موسى والأنبا يوأنس
الأنبا موسى والأنبا يوأنس
ميرنا رزق

استقبل، اليوم، نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى، الأسقف العام للشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نيافة الحبر الجليل الأنبا يؤانس، مطران أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، وذلك بمقر إقامة نيافته بدير الشماسة فيبي بمدينة العبور.

وخلال الزيارة، تفقد نيافة الأنبا يؤانس عددًا من أنشطة الدير، وسط أجواء من المحبة والألفة.

كما شهد اللقاء جلسة ودية تبادل خلالها نيافتاه عددًا من الذكريات والحديث عن مواقف جمعتهما مع قداسة البابا شنودة الثالث، ونيافة الأنبا أثناسيوس، مطران بني سويف السابق، في لقاء اتسم بالمحبة والذكريات الطيبة.
 

الأنبا موسى الكنيسة الأرثوذكسية مطران أسيوط المجمع المقدس البابا شنودة

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