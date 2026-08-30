مصالح أكثر تشابكًا.. ما هي مكاسب مصر من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج؟

تمثل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر مكسبًا دبلوماسيًا مهمًا للقاهرة، خاصة أنها تأتي بعد نحو 10 سنوات من زيارته السابقة، وبالتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتمنح الزيارة دفعة جديدة للعلاقات المصرية الصينية، وتؤكد مكانة القاهرة كشريك استراتيجي لبكين في الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي وتزايد أهمية الشراكات مع القوى الكبرى.

تعزيز مكانة مصر لدى الصين

أحد أبرز المكاسب يتمثل في تأكيد أهمية مصر بالنسبة للصين، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، وإنما باعتبارها دولة محورية تمتلك وزنًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتعكس زيارة الرئيس الصيني اهتمام بكين بالحفاظ على علاقة قوية ومستقرة مع القاهرة، وهو ما يمنح مصر مساحة أكبر لتطوير التعاون السياسي مع واحدة من أكبر القوى الدولية.

دعم الدور المصري في قضايا المنطقة

تأتي الزيارة في ظل أزمات وتوترات متلاحقة في الشرق الأوسط، ما يجعل التنسيق المصري الصيني بشأن القضايا الإقليمية أكثر أهمية.

وتمتلك مصر علاقات واسعة مع مختلف الأطراف الإقليمية، إلى جانب دورها في التعامل مع القضية الفلسطينية والأزمات المحيطة بها، بينما تسعى الصين إلى توسيع حضورها السياسي في الشرق الأوسط. وبالتالي، يمكن أن تسهم الزيارة في تعزيز التشاور بين القاهرة وبكين بشأن تسوية الأزمات ودعم الحلول السياسية.

توسيع هامش الحركة الدبلوماسية

تعميق العلاقات مع الصين يمنح مصر مساحة أكبر للتحرك على الساحة الدولية، خصوصًا في ظل توجه القاهرة إلى تنويع شراكاتها مع القوى الكبرى.

فمصر تحتفظ بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والدول العربية، وفي الوقت نفسه تعمل على تطوير شراكتها مع الصين، وهو ما يعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات الدولية والحفاظ على قدر أكبر من الاستقلالية في قراراتها.

تعزيز موقف مصر داخل المؤسسات الدولية

يمكن أن تمثل الشراكة مع الصين دعمًا للتحرك المصري في المؤسسات الدولية، خاصة في الملفات المرتبطة بمصالح الدول النامية وإصلاح النظام الدولي وزيادة تمثيل دول الجنوب.

كما توفر عضوية مصر في مجموعة بريكس مساحة إضافية للتنسيق مع الصين والقوى الاقتصادية الصاعدة، وطرح رؤى مشتركة بشأن قضايا التنمية والتمويل والتجارة الدولية.

ترسيخ مصر كبوابة للصين إلى المنطقة

تمتلك مصر أهمية خاصة في الحسابات الصينية بسبب موقعها الجغرافي، وقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للقناة، إلى جانب علاقاتها الواسعة بالدول العربية والإفريقية.

ومن ثم، فإن تعزيز العلاقات السياسية مع بكين يمكن أن يرسخ صورة مصر باعتبارها بوابة مهمة للصين إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو ما يزيد من القيمة الاستراتيجية للقاهرة بالنسبة لبكين.

تعزيز التعاون المصري الصيني في إفريقيا

تمتلك مصر حضورًا سياسيًا ودبلوماسيًا مهمًا في إفريقيا، بينما تعد الصين من أبرز القوى الاقتصادية والاستثمارية الموجودة في القارة.

وهنا يمكن للقاهرة أن تلعب دورًا أكبر في ربط المصالح الصينية بالأسواق والمؤسسات الإفريقية، خاصة مع امتلاكها شبكة واسعة من العلاقات داخل القارة، وهو ما يعزز وزنها في الحسابات الصينية.

تحويل العلاقات الاقتصادية إلى نفوذ سياسي

التوسع في الاستثمارات والمشروعات المشتركة لا يحمل مكاسب اقتصادية فقط، وإنما يعزز العلاقات السياسية أيضًا.

فكلما زادت الاستثمارات الصينية في مصر، وتوسعت المشروعات في الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، أصبحت المصالح المشتركة بين البلدين أكثر تشابكًا، وهو ما يدعم استقرار واستمرارية الشراكة الاستراتيجية.

تعزيز القوة الناعمة

يمكن أن تفتح الزيارة المجال أمام توسيع التعاون في التعليم والثقافة والسياحة والتبادل الأكاديمي والإعلامي، بما يعزز العلاقات بين الشعبين.

كما أن زيادة أعداد السياح الصينيين إلى مصر والتعاون في مجالات التعليم والتدريب يمكن أن يخلق روابط طويلة الأمد تتجاوز العلاقات الرسمية بين الحكومتين.

ويمكن تلخيص المكاسب الدبلوماسية لمصر من زيارة شي جين بينج في تعزيز مكانة القاهرة لدى قوة دولية كبرى، ودعم دورها في قضايا الشرق الأوسط، وتوسيع هامش حركتها الدولية، وتعزيز سياسة تنويع الشراكات، وترسيخ موقعها كبوابة للصين إلى الشرق الأوسط وإفريقيا.

والأهم أن الزيارة تؤكد أن العلاقات المصرية الصينية لم تعد تقتصر على التجارة والاستثمار، وإنما تتجه نحو شراكة استراتيجية أوسع تشمل السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والأمن والتنمية. وبالتالي، تمثل الزيارة فرصة أمام القاهرة لتوظيف علاقتها مع بكين في دعم مصالحها الوطنية وتعزيز موقعها كقوة إقليمية فاعلة.

ومن جانبها، أكدت الباحثة السياسية نداء كسبر أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تحمل مكاسب دبلوماسية مهمة للقاهرة، في مقدمتها تأكيد مكانة مصر كشريك استراتيجي للصين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، موضحة أن الزيارة في هذا التوقيت تعكس تقدير بكين للدور المصري الإقليمي، وقدرة القاهرة على الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية.

وأضافت كسبر في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التنسيق السياسي بين مصر والصين بشأن الملفات الإقليمية والدولية، خاصة القضية الفلسطينية وأزمات المنطقة، إلى جانب توسيع هامش التحرك المصري داخل المؤسسات والتجمعات الدولية.

وأضافت أن تقارب القاهرة وبكين يمنح مصر مساحة أكبر لتنويع شراكاتها الدولية، بما يعزز قدرتها على التعامل مع التحولات الجارية في النظام الدولي دون الارتهان إلى طرف دولي واحد.

وأشارت الباحثة السياسية إلى أن المكسب الأهم يتمثل في إمكانية تحويل العلاقات المصرية الصينية إلى شراكة أكثر تأثيرًا سياسيًا واقتصاديًا خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تنامي التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

ولفتت إلى أن موقع مصر الجغرافي وقناة السويس وعلاقاتها الواسعة عربيًا وإفريقيًا يجعلها ذات قيمة استراتيجية كبيرة بالنسبة للصين، وهو ما يمكن للقاهرة توظيفه لتعزيز وزنها الإقليمي والدولي وتحقيق مكاسب أكبر من الشراكة مع بكين.