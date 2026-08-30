مصر تهزم بوروندي وتتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في كينيا خلال الفترة من 23 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2026، بعد تحقيقه فوزًا قويًا على نظيره البوروندي بثلاثة أشواط دون رد، في مباراة دور الـ16.

مصر تهزم بوروندي وتتأهل لربع نهائي

وفرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية، ونجح في حسم الشوط الأول بسهولة بنتيجة 25-7، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني وينهيه لصالحه 25-13، ثم اختتم المباراة بأداء قوي في الشوط الثالث، الذي حسمه بنتيجة 25-5، ليحقق الفوز بثلاثة أشواط نظيفة ويحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويلتقي منتخب مصر في الدور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة تونس ومالي، حيث يسعى الفراعنة إلى مواصلة الانتصارات والتقدم إلى الدور نصف النهائي، في ظل الطموحات الكبيرة بالمنافسة على اللقب القاري.

وتكتسب البطولة أهمية خاصة باعتبارها البطولة الأفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، حيث يتأهل المنتخب المتوج باللقب مباشرة إلى منافسات الكرة الطائرة في الدورة الأولمبية.

وكان منتخب مصر قد تصدر منافسات المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته أمام أوغندا والسنغال وبوركينا فاسو، ليؤكد جاهزيته لخوض الأدوار الإقصائية ومواصلة المنافسة بقوة على اللقب.

وحرص السفير حاتم يسري، سفير مصر لدى كينيا، على حضور مباراة مصر وبوروندي من المدرجات، لمؤازرة لاعبات المنتخب وتشجيعهن خلال اللقاء، كما توجه عقب المباراة إلى بعثة المنتخب لتقديم التهنئة للجهاز الفني واللاعبات بمناسبة التأهل إلى الدور ربع النهائي، والتقاط الصور التذكارية مع أعضاء البعثة.

وكانت السفارة المصرية في كينيا قد وضعت كل إمكانياتها لخدمة بعثة المنتخب منذ وصولها إلى كينيا، فيما يحرص السفير حاتم يسري على متابعة أحوال البعثة بصورة مستمرة والاطمئنان عليها، إلى جانب حضور مباريات المنتخب ومؤازرته خلال منافسات البطولة.