التعليم العالي تعلن نتائج تنسيق الطلاب الحاصلين على شهادة مدارس STEM والنيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، إتاحة نتائج تنسيق الطلاب الحاصلين على شهادة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وطلاب مدارس النيل المصرية الدولية (NEIS)، للعام الجامعي 2026/ 2027 على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة -في بيان- أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج ترشيحهم من خلال الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، والتعرف على الكلية التي تم ترشيحهم للالتحاق بها، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للقبول.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهمية اعتماد الطلاب وأولياء الأمور على موقع التنسيق الإلكتروني والمنصات الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة، محذرة من الانسياق وراء أي معلومات يتم تداولها عبر مصادر غير رسمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد فتح باب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب لطلاب مدارس STEM ومدارس النيل المصرية الدولية، وذلك من خلال المنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج التنسيق من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.