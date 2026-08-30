دبلوماسي سابق: القضايا الإقليمية والدولية حاضرة على مائدة القمة المصرية الصينية

قال السفير محمود علام، سفير مصر الأسبق لدى الصين، إن هناك عددًا من القضايا السياسية والإقليمية والدولية التي تكتسب أهمية خاصة خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، في ضوء التغيرات الإقليمية والتشاور المستمر بين القاهرة وبكين.

وأوضح علام في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تطورات القضية الفلسطينية، خاصة منذ اندلاع الحرب في غزة، والممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ستكون من بين الملفات المطروحة للنقاش، إلى جانب الأوضاع في السودان وليبيا، وأمن البحر الأحمر، والتحولات في منطقة الخليج.

وأضاف أن القمة المرتقبة بين الرئيسين المصري والصيني ستتيح بحث هذه القضايا، إلى جانب مناقشة مستقبل النظام الدولي، وسبل تعزيز التنسيق والتواصل المشترك بين القاهرة وبكين بشأن مختلف الملفات الإقليمية والدولية، وآليات التعامل معها خلال المرحلة المقبلة.