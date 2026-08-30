رئيس انجولا يؤكد توافقه مع الموقف المصري بشأن النزاعات بالقارة الافريقية

أفادت قناة اكسترا نيوز في بناء عاجل، بأن رئيس انجولا جواو لورينسو أكد أن هناك فرص واسعة أمام المستثمرين المصريين للعمل في عدد من القطاعات.



وأشارت إلى أن رئيس انجولا أكد أهمية مواصلة التعاون في مجال في المجال الصحي والبناء على على مذكرة التفاهم والتفاهمات السابقة بين البلدين بما يشمل الصناعات الدوائية.

ونوهت بأن رئيس انجولا أكد أن هناك توافق مع مصر بشأن الموقف من النزاعات التي تشهدها القارة الافريقية.

جاءت هذه التصريحات خلال استقبال الرئيس الأنجولي جواو مانويل لورينسو، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش مشاركة رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الأنجولية لواندا؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.