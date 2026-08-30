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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحصبة تحت السيطرة.. كيف تحافظ مصر على إنجاز منظمة الصحة العالمية؟

الحصبة
الحصبة
محمود محسن

بعد نجاح مصر في القضاء على الانتقال المستوطن للحصبة والحصبة الألماني، وفق إشهاد منظمة الصحة العالمية الصادر في نوفمبر 2022، تتجه الدولة إلى تعزيز إجراءاتها الوقائية للحفاظ على هذا الإنجاز ومنع عودة المرضين إلى الانتشار المجتمعي.

 وفي هذا الإطار، تطلق وزارة الصحة والسكان حملة قومية واسعة للتطعيم تستهدف نحو 20 إلى 21 مليون طفل، بهدف رفع معدلات المناعة المجتمعية ضد الحصبة إلى ما يقرب من 95%.

وتأتي الحملة في ظل استمرار ظهور تفشيات للحصبة في عدد من دول العالم، بما يؤكد أهمية الحفاظ على مستويات مرتفعة من التغطية التطعيمية، وعدم الاكتفاء بنجاح القضاء على الانتقال المستوطن.

 ومن خلال آلاف نقاط التطعيم والفرق المتنقلة وحملات «طرق الأبواب»، تسعى وزارة الصحة إلى الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، بما في ذلك الموجودون في المدارس والحضانات والمناطق السكنية المختلفة.

 

متحدث الصحة: تطعيم 21 مليون طفل لرفع المناعة المجتمعية خلال أكتوبر
 

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن منظمة الصحة العالمية، من خلال لجنة التحقق الإقليمية، أعلنت في نوفمبر 2022 نجاح مصر في القضاء على الانتقال المستوطن للحصبة والحصبة الألماني.

وأوضح في مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن هذه الشهادة تعني خلو مصر من أي نوع من أنواع استيطان الحصبة والحصبة الألماني، لكنها لا تعني انتهاء الحصبة من دول العالم، مشيرًا إلى ظهور تفشيات في بعض الدول بين فترة وأخرى.

وأكد أن الحفاظ على هذا الإشهاد يتطلب تحركًا استباقيًا من الدولة المصرية ووزارة الصحة وقطاع الطب الوقائي، موضحًا أن الوزارة تنفذ من وقت إلى آخر حملات لزيادة المناعة ورفع درجة المناعة المجتمعية ضد الحصبة والحصبة الألماني.

وأشار إلى أن إحدى هذه الحملات ستنطلق في الأول من أكتوبر، بهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، مستهدفًا نحو 20 مليونًا أو ما يقرب من 21 مليون طفل، من خلال ما يقرب من 23 مليون جرعة تطعيم.

وأوضح أن الحملة ليست بديلة عن التطعيمات الروتينية، مؤكدًا أن الحصبة والحصبة الألماني والنكاف يتم التطعيم ضدها بصورة روتينية لجميع الأطفال، بينما تستهدف الحملة زيادة المناعة المجتمعية ضد الحصبة إلى ما يقرب من 95%.

وكشف عبد الغفار أن الحملة تتضمن أكثر من 5000 نقطة تطعيم، إلى جانب 286 مخزنًا فرعيًا في الإدارات الصحية بالمحافظات الـ27، فضلًا عن 27 مخزنًا رئيسيًا في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى المخازن الرئيسية الموجودة في وزارة الصحة والسكان بالقاهرة.

وأوضح أن الوزارة ستعتمد على قواعد البيانات الخاصة بالمواليد والأطفال في المراحل العمرية المختلفة، والتي أصبحت متاحة من خلال رقمنة المنظومات والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن فرق الحملات المتنقلة ستتحرك إلى المنازل ضمن حملات «طرق الأبواب»، كما ستتوجه إلى المدارس، والحضانات، والأماكن التي يوجد بها الأطفال المستهدفون.

وأكد أن الفرق ستتوجه إلى المدارس، خاصة مع بدء الدراسة في شهر سبتمبر، للوصول إلى الفئات العمرية المستهدفة، كما ستتوجه إلى الأطفال الموجودين في الحضانات.

الحملات ستتواجد في الكنائس والمساجد

ولفت إلى أن الحملات ستتواجد في الكنائس والمساجد، إلى جانب حملات طرق الأبواب التي تنتقل من بيت إلى بيت ومن قرية إلى قرية، بهدف الحفاظ على المناعة المجتمعية فوق 95%.

الصحة الحصبة منظمة الصحة العالمية المرض الإجراءات الوقائية

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