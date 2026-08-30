الصحة تتابع واقعة اندلاع حريق محدود في مستشفى كفر الزيات العام وتؤكد سلامة المرضى والعاملين

تتابع وزارة الصحة والسكان، واقعة نشوب حريق محدود داخل إحدى قاعات قسم الحضانات بمستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية.

وأوضحت الوزارة أنه بحسب البيانات الأولية المتاحة، فإن الحريق اندلع داخل قاعة تضم محضنين، وتمت السيطرة عليه فوراً، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بما في ذلك الإخلاء المؤقت للحالات المتواجدة في القاعات المجاورة بسبب تصاعد الدخان.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تم إخلاؤها بلغ 13 حالة، منها 8 حالات بقسم عناية الأطفال، و5 حالات بالعناية المتوسطة، مؤكدة سلامة جميع هذه الحالات، وعدم تُسجل أي وفيات أو إصابات بين المرضى أو الأطقم الطبية أو العاملين بالمستشفى.

إجراءات السلامة والإخلاء المعتمدة

وتؤكد الوزارة أن سلامة المرضى، ولا سيما الأطفال، تأتي في صدارة أولوياتها، وأن الفرق الطبية والإدارية بالمستشفى تعاملت مع الواقعة بمهنية عالية وفق إجراءات السلامة والإخلاء المعتمدة.

‎وتجري الجهات المختصة حالياً أعمال الفحص والمعاينة لتحديد أسباب الواقعة وتقييم أي تأثير محتمل على تشغيل القسم، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بشكل آمن ومنتظم.

‎وتشدد وزارة الصحة والسكان، على أن الحالة الصحية لجميع الحالات مستقرة وتحت المتابعة الطبية المستمرة، وأن الواقعة لم تسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات، منوها إلى أن مديرية الشؤون الصحية بالغربية والجهات المعنية بالوزارة تواصل متابعة الموقف عن كثب.