ياسر إدريس: تاريخ الأبطال المصريين يعرف الانتماء.. والميدالية تكتمل بعلم مصر

أكد المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن النتائج التي تحققها البعثة المصرية خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في إيطاليا تعكس امتلاك الرياضة المصرية جيلًا من الأبطال القادرين على صناعة الإنجاز مشددًا على أن قيمة الميدالية لا تقتصر على لونها أو مكانها في جدول الترتيب وإنما تزداد عندما تأتي مصحوبة برفع العلم المصري على منصات التتويج.

وحرص رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على توجيه التهنئة إلى جميع لاعبي ولاعبات البعثة المصرية الذين نجحوا في حصد الميداليات خلال منافسات الدورة مؤكدًا أن وصول رصيد مصر إلى 36 ميدالية حتى منافسات السبت يمثل ثمرة عمل جماعي شارك فيه اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والاتحادات الرياضية.

ياسر إدريس: التاريخ لا يعرف «قيل وقال»

وقال ياسر إدريس إن تاريخ الرياضة المصرية يحمل العديد من النماذج التي تؤكد ارتباط الأبطال ببلادهم مشيرًا إلى أن اللاعب المصري يستطيع أن يختلف مع اتحاد أو مسؤول لكن الخلافات الإدارية أو الفنية لا يمكن أن تختلط بمفهوم الانتماء للوطن.

وأضاف: «في الرياضة أشياء لا تحتاج إلى تفسير لأن التاريخ يفسرها بنفسه ومنها أن البطل المصري يعرف طريق المنصة لكنه لا ينسى طريق الوطن».

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن سجلات الرياضة المصرية لا تحمل بحسب تأكيده نموذجًا للاعب وُلد في مصر وحقق ميدالية عالمية أو أولمبية ثم انتقل لتمثيل دولة أخرى وحصد لها ميدالية مطالبًا من يرى عكس ذلك بذكر مثال واضح وموثق.

وأوضح: «التاريخ لا يعمل بنظام سمعت ولا يعترف بقيل ولا يمنح الميداليات بناءً على الكلام. التاريخ يريد اسمًا وبطولة وميدالية وبلدًا».

الخلاف مع الاتحاد لا يعني التخلي عن الوطن

وشدد إدريس على ضرورة الفصل بين الخلافات التي قد تنشأ بين اللاعبين والاتحادات الرياضية وبين الانتماء للوطن مؤكدًا أن اختلاف وجهات النظر أمر طبيعي في المجال الرياضي لكن لا ينبغي أن يتحول إلى خلط بين الخلاف الشخصي أو الإداري وبين تمثيل الدولة.

وقال: «قد يختلف اللاعب مع اتحاد وقد تختلف وجهات النظر وهذه أمور واردة في أي مكان لكن الخلاف شيء والوطن شيء آخر. الخلاف ينتهي أما الوطن فلا ينتهي».

وأشار إلى أن ما يقدمه أبطال مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط يمثل ترجمة عملية لهذه الفكرة بعدما نجحوا في وضع اسم مصر بين الدول المنافسة على منصات التتويج.

36 ميدالية.. والإنجاز مستمر

وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بما حققته البعثة حتى الآن معتبرًا أن الوصول إلى 36 ميدالية لا يجب النظر إليه باعتباره مجرد رقم في جدول المنافسات.

وقال إدريس: «36 ميدالية حتى منافسات أمس السبت ليست مجرد رقم في جدول وإنما 36 مرة ارتفع فيها اسم مصر و36 مرة وجد العلم المصري مكانه بين أعلام الدول المشاركة».

وأكد أن البعثة المصرية لم تصل بعد إلى نهاية مشوارها في الدورة مع استمرار المنافسات ووجود فرص جديدة أمام اللاعبين واللاعبات لإضافة المزيد من الميداليات إلى الرصيد المصري.

وأضاف أن القادم يمكن أن يكون أفضل في ظل حالة التركيز والرغبة التي يظهر عليها أفراد البعثة خلال المنافسات.

إشادة بدعم وزارة الشباب والرياضة

وفي سياق حديثه عن الإنجاز المصري وجه ياسر إدريس الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل مشيدًا بما وصفه بالمتابعة والدعم المستمر للبعثة المصرية وحرص الوزارة على توفير المساندة اللازمة للرياضيين خلال مشاركاتهم الخارجية.

وأكد أن النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية تأتي في إطار منظومة متكاملة من الدعم والعمل مشيرًا إلى أهمية استمرار مساندة الأبطال والاتحادات الرياضية بما يساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.

وقال إن الإنجاز الرياضي لا يمكن أن يُنسب إلى لاعب واحد فقط حتى لو كان هو من يقف على منصة التتويج ويتسلم الميدالية.

وأوضح: «الإنجاز الرياضي لا يصنعه لاعب وحده وإنما تصنعه منظومة تعرف متى تدعم البطل ومتى تتركه يركز في مهمته ومتى تقف خلفه حتى يصل إلى المنصة».

الاتحادات والأجهزة.. شركاء في صناعة الميدالية

كما وجه رئيس اللجنة الأولمبية المصرية التحية إلى الاتحادات الرياضية التي تشارك في دورة ألعاب البحر المتوسط مؤكدًا أنها تمثل أحد الأطراف الأساسية في منظومة الإنجاز.

وأشاد كذلك بالأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تعمل خلف اللاعبين واللاعبات مشيرًا إلى أن الميدالية قد تظهر في النهاية على صدر لاعب واحد لكنها في الحقيقة نتاج جهود عدد كبير من الأشخاص الذين يعملون بعيدًا عن الأضواء.

وقال إن نجاح البعثة المصرية في إيطاليا يعكس أهمية تكامل الأدوار بين اللاعب والمدرب والإداري والطبيب والاتحاد والجهات المسؤولة عن الرياضة.

رسالة إلى أبطال مصر قبل ختام الدورة

واختتم ياسر إدريس حديثه بالتأكيد على ثقته في قدرة البعثة المصرية على مواصلة المنافسة حتى اليوم الأخير من الدورة وتحقيق المزيد من الميداليات خلال المنافسات المقبلة.

وقال: «الـ36 ميدالية التي تحققت حتى الآن ليست نهاية الحكاية إنها مجرد فاصلة وما زالت الجملة لم تنتهِ».

وأضاف أن أمام الأبطال المصريين فرصًا جديدة لإضافة ميداليات أخرى ورفع العلم المصري على منصات التتويج مؤكدًا أن ما تحقق حتى الآن يمثل حافزًا لمواصلة العمل وليس سببًا للاكتفاء بما تم إنجازه.

واختتم رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رسالته بتوجيه التحية إلى كل لاعب ولاعبة شارك في صناعة الإنجاز وإلى الاتحادات والأجهزة التي أسهمت في النتائج مؤكدًا أن قيمة الميدالية لا تتوقف على كونها ذهبية أو فضية أو برونزية وإنما في كونها جاءت عبر بطل مصري وارتبطت في النهاية باسم وعلم مصر.