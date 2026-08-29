عمر عصر وهنا جودة يفوزان بفضية زوجي مختلط تنس الطاولة بدورة البحر المتوسط

حصد الثنائي عمر عصر، هنا جودة لاعبا المنتخب المصري لتنس الطاولة الميدالية الفضية خلال منافسات زوجي مختلط بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية والمستمرة حتى 3 سبتمبر المقبل بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.

وخسر الثنائي عمر عصر، وهنا جودة المباراة النهائية أمام الزوجي المختلط التركي (ييجينلر/هاراك) بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5، 8-11، 11-9، 9-11، 11-5.

منافسات زوجي مختلط

بدأ طريق عمر عصر وهنا جودة خلال منافسات زوجي مختلط بالفوز أمام زوجي مختلط اليونان ضمن منافسات دور الـ 16 بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط 8-11، 11-7، 7-11، 11-6، 11-5، وفي دور الثمانية الفوز على زوجي مختلط سلوفينا بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي 8-11، 11-7، 11-7، 9-11، 11-7، وفي نصف النهائي الفوز على زوجي مختلط من فرنسا بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الشواط 11-9، 11-8، 6-11، 11-7.

36 ميدالية متنوعة في دورة ألعاب البحر المتوسط

وارتفع رصيد مصر إلى 36 ميدالية متنوعة في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، بواقع 11 ميدالية ذهبية و12 ميدالية فضية و13 ميدالية برونزية.

وتخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.