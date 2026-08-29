ما الإجراءات القانونية المتخذة بشأن اختفاء لاعبي المصارعة؟.. الشباب والرياضة تجيب

كشف الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن تفاصيل القرارات الصارمة التي اتخذتها الوزارة بشأن واقعة اختفاء لاعبَي بعثة المصارعة المصرية المشاركة في بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط، وهما زياد حجاج ومحمد الشامي.

وأوضح المتحدث الرسمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج «مساء جديد» على قناة «المحور»، أن الواقعة بدأت باختفاء اللاعب زياد حجاج، وبدأ التحقيق بالإدارات القانونية داخل الوزارة فوراً وإجراء تحقيقات موسعة مع الإداريين والمختصين بالبعثة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادثة.

وأضاف «الشاذلي» أن الأمر تكرر مرة ثانية بعد يومين فقط باختفاء اللاعب محمد الشامي من مقر البعثة؛ مما دفع وزير الشباب والرياضة إلى اتخاذ قرار فوري بإحالة الملف برمته- فيما يخص الواقعتين- إلى النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات القضائية.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن قرار الوزير بتصعيد إجراءات التحقيق وإحالة الملف للنيابة العامة؛ جاء للتحقق مما إذا كانت هناك أي شبهة إهمال، أو تقصير، أو تواطؤ من قِبل القائمين على إدارة البعثة من الناحية المصرية، أو وجود تقصير مباشر من الاتحاد نفسه، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي شخص يثبت تورطه أو تقصيره.