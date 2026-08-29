أول تعليق من نشأت الديهي بشأن الاتفاق النفطي بين أمريكا وفنزويلا

علق الإعلامي نشأت الديهي، على الاتفاق النفطي الذي تم بين الولايات المتحدة وفنزويلا، قائلاً: دا بيفسر لي السلوك الأمريكي في الشرق الأوسط".

وأضاف، الديهي، خلال برنامجه “بالورقة والقلم” المذاع على قناة “Ten” اليوم: دا بيفسر لي تحركات أمريكا في الشرق الأوسط".

وتابع"بيفسر لي التنافس المرير بين أمريكا والصين على النفوذ لأنهما قوتين عظميين كل منهما يريد أن يؤمن مصادر الطاقة لديه".

وفي سياق متصل، أبرمت الولايات المتحدة وفنزويلا اتفاقاً نفطياً تاريخياً تمتد عقوده الاستثمارية والتشغيلية لمدة غير مسبوقة تصل إلى 100 عام.

ينص الاتفاق على تأسيس شركة مشتركة تكون الحكومة الأمريكية مالكتها الأكبر، مع تولي البنتاجون الإشراف على تراخيص حقول النفط وضمانات الإنتاج.

تمنح الصفقة واشنطن نفوذاً واسعاً على نحو ربع احتياطيات فنزويلا النفطية غير المستغلة عبر إعادة تأهيل البنية التحتية المتدهورة وتطوير حقولها الرئيسية.

تتضمن الشروط حصول الحكومة الأمريكية على النفط المنتج بسعر التكلفة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي المحلي، بالتزامن مع ضخ استثمارات خاصة تقارب 100 مليار دولار.