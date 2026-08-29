الجيش الروسي : استهداف محطة شحن بحرية و4 مستودعات للقوات الأوكرانية في ميناء نيكولاييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استهداف محطة شحن بحرية و4 مستودعات تضم معدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء نيكولاييف بأوكرانيا.

وأوضحت الوزارة - في بيان له أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن طائرات مسيّرة استهدفت ميناء نيكولايف، وتحديدا محطة شحن بحرية وأربعة مستودعات تضم معدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت إلى تعرض مصنع تجميع تابع لصناعة بناء السفن، كان يقوم بتجميع وصيانة القوارب المُسيرة، في العاصمة الأوكرانية كييف إلى أضرار، بالإضافة إلى تضرر محطة فرعية للكهرباء في قرية تريخاتي بمقاطعة نيكولاييف، التي تضمن تشغيل ميناء نيكولاييف.